Vàng chịu sức ép kép từ USD và lợi suất trái phiếu

Thị trường vàng tiếp tục trải qua một tuần đầy khó khăn khi cả vàng thế giới và trong nước cùng đi xuống.

Chốt phiên cuối tuần 26/9, giá vàng SJC giảm còn 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với mức 143,6 triệu đồng và 146,6 triệu đồng/lượng hồi đầu tuần, giá vàng SJC đã giảm hơn 1,5%.

Trên thị trường quốc tế, vàng cũng giảm khoảng 2,1%, từ vùng 4.380 USD xuống 4.286 USD/ounce. Trong tuần, kim loại quý có thời điểm rơi xuống khoảng 4.250 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ vào cuối tuần.

Diễn biến này chủ yếu phản ánh sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Chỉ số USD tăng từ khoảng 100 điểm lên trên 101 điểm, mức cao nhất trong hai tháng và ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 5,2%, mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ. Lợi suất tăng khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên lớn hơn.

Áp lực càng gia tăng khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về lạm phát và thị trường lao động sau khi Fed lần đầu tiên trong 3 năm đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm hôm 16/9. Những tín hiệu này khiến thị trường gia tăng lo ngại chính sách tiền tệ Mỹ có thể tiếp tục duy trì ở trạng thái thắt chặt lâu hơn.

Giá vàng cũng chịu ảnh hưởng từ diễn biến năng lượng. Giá dầu tăng mạnh trước đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó gây thêm sức ép lên kỳ vọng chính sách tiền tệ và lợi suất trái phiếu.

Tuy nhiên, đến cuối tuần, một số yếu tố gây áp lực lên vàng bắt đầu hạ nhiệt. Giá dầu WTI giảm 2,3% xuống 92,4 USD/thùng, trong khi Brent giảm 2,1% còn 104,3 USD/thùng. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể đang xem xét một thỏa thuận từng bước nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tâm lý trên thị trường tài chính Mỹ cũng cải thiện. Chốt phiên 25/9, Dow Jones tăng 0,93%, S&P 500 tăng 0,51% và Nasdaq Composite tăng 0,5%.

Những diễn biến trên phần nào giúp vàng hồi phục từ vùng thấp trong tuần, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng ngắn hạn.

Giá vàng giảm 2% trong tuần 21-25/9. Ảnh: Minh Huệ

Tuần mới: Dự báo giá vàng phân hóa, dữ liệu Mỹ là chìa khóa

Bước sang tuần 28/9-2/10, áp lực lên vàng vẫn hiện hữu nhưng triển vọng đang trở nên phân hóa rõ rệt.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall gần như không có sự đồng thuận về hướng đi của vàng. Trong 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 5 người, tương đương 36%, dự báo giá tăng; 4 người, tương đương 29%, dự báo giảm và 5 người, tương đương 36%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn thiên về kịch bản tăng. Trong 152 lượt bình chọn, 57% dự báo vàng tăng, 23% dự báo giảm và 20% kỳ vọng giá đi ngang.

Điểm đáng chú ý là tuần 28/9-2/10 thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Đây có thể là yếu tố quyết định vàng sẽ phục hồi hay tiếp tục chịu áp lực.

Tâm điểm đầu tiên là chỉ số PCE - thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Tiếp đó là khảo sát cơ hội việc làm JOLTS tại Mỹ, báo cáo việc làm ADP, GDP quý II, PMI sản xuất ISM và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Quan trọng nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 (NFP) công bố vào cuối tuần.

Nếu dữ liệu việc làm và tiền lương yếu hơn kỳ vọng, thị trường có thể giảm kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi đó, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể hạ nhiệt, tạo điều kiện cho vàng phục hồi.

Ngược lại, một báo cáo việc làm mạnh, đi cùng lạm phát dai dẳng, có thể củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Đây sẽ tiếp tục là lực cản đối với vàng.

Về kỹ thuật, vùng 4.300 USD/ounce đang là khu vực đáng chú ý. Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, theo dõi sát vùng hỗ trợ 4.235 USD. Nếu vùng này bị phá vỡ, vàng có thể mở rộng nhịp điều chỉnh và hướng về khu vực 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu vàng giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng và vượt trở lại 4.400 USD/ounce, áp lực bán có thể suy yếu, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn tương đối tốt.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và những lo ngại về tình hình tài khóa tiếp tục tạo lực đỡ cho kim loại quý. Các quỹ ETF vàng cũng đang duy trì vị thế, góp phần hạn chế nguy cơ giá giảm quá sâu trong ngắn hạn.

Với mức 4.286 USD/ounce, giá vàng thế giới quy đổi sang VND, đã tính thuế và phí gia công, khoảng 133,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng SJC bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, tức cao hơn khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch lớn này khiến rủi ro đối với người mua vàng trong nước vẫn đáng chú ý, đặc biệt nếu giá thế giới tiếp tục điều chỉnh.

Nhìn chung, tuần 28/9-2/10 có thể là một tuần biến động mạnh nữa của giá vàng. Trong vài tháng tới, diễn biến của kim loại quý nhiều khả năng vẫn phụ thuộc lớn vào ba biến số: lạm phát Mỹ, sức khỏe thị trường lao động và định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Trong ngắn hạn, vùng 4.235-4.300 USD/ounce sẽ là khu vực quan trọng để xác định liệu vàng đang bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn hay chuẩn bị hình thành vùng cân bằng mới.