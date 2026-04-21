Ngày 1/5/2026, Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết sẽ tổ chức “Cà phê cùng Trăng 2026” tại Du Miên Garden Café (quận Gò Vấp). Chương trình nhằm công bố kết quả hoạt động thiện nguyện năm 2025, bao gồm báo cáo tác động xã hội và báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập. Đây cũng là diễn đàn để thảo luận, xác định định hướng hoạt động năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, với trọng tâm là chuyển đổi từ các hoạt động hỗ trợ ngắn hạn sang các mô hình mang tính bền vững.

Theo đại diện Vầng Trăng Khuyết, phiên thảo luận với chủ đề “Cà phê cùng Trăng - Nhìn lại mùa Trăng đã qua và kiến tạo hành trình nguyện thiện cho những mùa Trăng mới” kỳ vọng sẽ đặt ra những vấn đề cốt lõi về hiệu quả và giới hạn của hoạt động thiện nguyện, từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến phương thức hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ giới thiệu định hướng phát triển mô hình “xóm trọ” – giải pháp được xây dựng nhằm tạo không gian sống ổn định, có quản lý và gắn với trách nhiệm cá nhân cho các nhóm yếu thế. Mô hình này đang được triển khai thí điểm tại một số địa phương, hướng tới khả năng duy trì lâu dài và nhân rộng trong tương lai.

“Cà phê cùng Trăng 2026” được tổ chức trong bối cảnh các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam ngày càng được quan tâm đến tính minh bạch và hiệu quả. Việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán và tổ chức đối thoại công khai được xem là một trong những cách tiếp cận nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và sự tham gia của cộng đồng.

Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết - đơn vị tổ chức chương trình, được thành lập năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ các nhóm yếu thế như người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi và phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức triển khai nhiều hoạt động từ cung cấp nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm thời đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tinh thần và định hướng tái hòa nhập xã hội.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị duy trì cơ chế công khai tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo hàng tuần, báo cáo bán niên và báo cáo năm được kiểm toán độc lập. Đây được xem là nền tảng để xây dựng niềm tin với cộng đồng và các bên đồng hành.

Với cột mốc 60 “mùa trăng”, chương trình lần này không chỉ mang ý nghĩa tổng kết mà còn là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, trong đó các mô hình hỗ trợ dài hạn được kỳ vọng sẽ trở thành trọng tâm trong chiến lược hoạt động của tổ chức.

(Nguồn: DNXH Vầng Trăng Khuyết)