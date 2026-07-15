Theo Báo cáo đánh giá tác động xã hội năm 2025, niên độ từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026, Công ty Cổ phần Cộng đồng Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Vầng trăng khuyết (gọi tắt là doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết) đã thực hiện các mục tiêu xã hội cam kết với cơ quan quản lý tại TP.HCM. Điểm nổi bật là không chỉ duy trì bữa ăn, chuyến đi đêm, tiếp sức mưu sinh, mà còn mở rộng không gian sống tập thể và chuẩn bị nền tảng cho các mô hình an cư dài hạn.

Duy trì 3 xóm trọ mở cửa 24/7

Một kết quả đáng chú ý là việc duy trì 2 quán trọ và 1 xóm trọ mở cửa 24/7 cho người không có nơi ở ổn định: Cơ sở Sài Gòn Bao Dung tại Tân Bình có 22 giường; Cơ sở Quán trọ Trăng Khuyết tại Quận 8 có 10 giường; Cơ sở Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung tại Long An có 48 giường. So với kế hoạch ban đầu là 2 quán trọ, kết quả này đạt 250% kế hoạch.

Trong năm, Vầng Trăng Khuyết ghi nhận 83 người gồm người cao tuổi và trẻ nhỏ được hỗ trợ toàn phần tại các không gian sống tập thể và mái ấm liên kết, đạt 138% kế hoạch. Đây là nhóm cần chăm sóc lâu dài, không chỉ bằng phần quà hay bữa ăn, mà bằng hệ thống chăm sóc thường xuyên.

Hơn 22.800 bữa ăn và những chuyến đi đêm

Ở nhóm hoạt động cộng đồng, chương trình “Thêm 1 bữa no, thêm 1 nụ cười” đã trao 22.854 bữa ăn cho ít nhất 12 mái ấm liên kết, đạt 91% kế hoạch, hướng đến cải thiện chất lượng bữa ăn và đem lại thêm niềm vui sống cho người thụ hưởng.

Dự án “Trăng đêm thứ 7” thực hiện 41 chuyến tìm kiếm, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời người không có nơi ở ổn định, đạt 77% kế hoạch. Những chuyến đi thường diễn ra khi thành phố đã về khuya, tìm đến các góc đường, gầm cầu, vỉa hè.

Ở mảng tiếp sức ngoài mái ấm, cụm dự án “Tiếp sức mưu sinh” và “Cõng ngoại 1 con trăng” ghi nhận 341 người được hỗ trợ định kỳ 12 kỳ/năm và 176 lượt người được hỗ trợ ngắn hạn từ 1 đến 3 kỳ/năm. Dù đạt 68% kế hoạch, đây vẫn là hoạt động có ý nghĩa thực tế với người cao tuổi còn mưu sinh.

Không chỉ giúp đỡ, mà tạo thêm cơ hội đóng góp

Vầng Trăng Khuyết cũng triển khai dự án kinh tế tập thể, kinh doanh và buôn bán cùng người lớn tuổi trên môi trường online và trực tiếp, với tổng thu nhập 422.930.778 đồng trong năm. Hướng đi này cho thấy người lớn tuổi không chỉ là người nhận hỗ trợ, mà vẫn có thể tham gia tạo ra giá trị nếu có mô hình phù hợp.

Báo cáo của doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết ghi nhận 85 lượt người lao động và cộng tác viên có việc làm, trong đó 12 người có thu nhập ổn định và được đóng bảo hiểm xã hội. Những con số này phản ánh cách tiếp cận: thiện nguyện không chỉ là “cho đi”, mà còn tạo cơ hội để người yếu thế đứng lại trong đời sống bằng khả năng của mình.

Mở rộng mạng lưới cộng đồng

Năm 2025 cũng là năm tổ chức mở rộng mạng lưới kết nối. Báo cáo ghi nhận 1.158 lượt tình nguyện viên được kèm cặp kỹ năng thấu hiểu và đồng cảm với người yếu thế, đạt 115% kế hoạch; 47.549 lượt nhà tài trợ được kết nối và đồng hành, đạt 158% kế hoạch.

Tổng số tiền tài trợ cộng đồng được quyên góp và sử dụng đúng mục đích đạt 12.802.224.547 đồng, tương đương 256% kế hoạch. Tổng giá trị viện trợ, tài trợ tiếp nhận trong năm là 13.809.909.117 đồng; tổng giá trị đã chi tiêu là 12.794.876.224 đồng, theo số liệu tạm tính đến hết ngày 31.3.2026 và đã kiểm toán.

Những việc vượt kế hoạch và những điều chưa trọn vẹn

Báo cáo cho thấy không phải mục tiêu nào cũng đạt như kỳ vọng. Mảng hỗ trợ mẹ bầu cơ nhỡ ghi nhận 1 trường hợp được hỗ trợ hoàn tất thai kỳ, đạt 20% kế hoạch. Hoạt động lớp học nổi tại khu vực Hồ Trị An có hỗ trợ 2 kỳ/năm nhưng chưa đúng tinh thần kế hoạch ban đầu. Một số mục tiêu khác không còn phù hợp do thay đổi chính sách nền tảng.

Tuy vậy, năm qua cũng có nhiều hoạt động phát sinh vượt kế hoạch: 7 chuyến xe hàng với hơn 210 tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm đến các vùng bão lũ tại Thái Nguyên, Huế, Thanh Hóa; khởi tạo một trung tâm bảo trợ xã hội dân lập theo chuẩn Nghị định 103/2017/NĐ-CP với 12 giường; đồng thời đặt nền móng cho mô hình Làng thiện nguyện Sài Gòn Bao Dung.

Làm thiện nguyện bằng lòng trắc ẩn cùng trách nhiệm giải trình

Một chỉ số quan trọng trong báo cáo là 100% nguồn thu, chi từ tài trợ và quyên góp của cộng đồng được báo cáo định kỳ hằng tuần tới Sở Tài chính và được tổng hợp kiểm toán độc lập hằng năm.

Trong bối cảnh hoạt động thiện nguyện ngày càng được cộng đồng quan tâm và giám sát, tác động xã hội không thể chỉ đo bằng số phần quà hay bữa ăn. Tác động còn nằm ở cách nguồn lực được quản trị, cách người thụ hưởng được bảo vệ phẩm giá và cách tổ chức công khai cả những điều đã làm được lẫn chưa làm trọn.

Nhìn từ báo cáo năm 2025, Vầng Trăng Khuyết đã có một năm nhiều chuyển động: từ bữa ăn đến giường ngủ, từ chuyến đi đêm đến mô hình an cư, từ kết nối tình nguyện viên đến kiểm toán tài chính. “Đó là hành trình chưa hoàn hảo, nhưng cho thấy nỗ lực làm thiện nguyện bằng lòng trắc ẩn và đưa lòng trắc ẩn ấy đi xa hơn bằng trách nhiệm giải trình”, đại diện tổ chức bày tỏ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Cộng đồng Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Vầng trăng khuyết)