Chiều 18/8, Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo gửi các đơn vị liên quan thuộc tỉnh Đồng Nai về việc khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo tĩnh không của dự án thành phần 1A, thuộc tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai chưa đảm bảo tĩnh không. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, dự án đã hoàn tất thi công và sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 20/8 tới. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, Ban QLDA Mỹ Thuận ghi nhận vẫn còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật như cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chưa được nâng cao hoặc di dời.

Đặc biệt, nhiều hạng mục có tĩnh không chưa đạt yêu cầu, một số cột điện còn nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi dự án đưa vào vận hành.

Đường dây điện cắt ngang đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai chưa được xử lý. Ảnh: Hoàng Anh

Cột điện nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi các xe lưu thông. Ảnh: T.K

Do đó, Ban QLDA Mỹ Thuận đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, hoàn tất việc di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa phận xã Nhơn Trạch trước ngày 20/8, nhằm đảm bảo an toàn và đồng bộ khi dự án đi vào khai thác.

Trước đó, ngày 3/7, Ban QLDA Mỹ Thuận đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thành công tác di dời để không ảnh hưởng đến tiến độ khai thác dự án.