Ngày 16/8, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết vừa có phương án tổ chức giao thông đối với Dự án thành phần 1A - Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TPHCM.

Dự án này có chiều dài tuyến chính 8,14km với điểm đầu giao với ĐT.25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối kết nối với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Trường, TPHCM). Dự kiến, công trình khánh thành vào ngày 19/8 và bắt đầu khai thác chính thức kể từ 7h ngày 20/8.

Toàn cảnh dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Ban QLDA Mỹ Thuận đưa ra 2 giai đoạn tổ chức giao thông.

Giai đoạn 1: Phía Đồng Nai sẽ tổ chức 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch (riêng xe máy chỉ được phép lưu thông từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng, chưa thể qua cầu Nhơn Trạch). Giao cắt đồng mức tại 3 đường ngang hiện hữu (ĐT.25B, ĐT.769, đường Lý Tự Trọng) thông qua đường tạm và tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo hiệu kết hợp với đèn tín hiệu (đỏ, vàng, xanh);

Phía TPHCM sẽ tổ chức ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao HLD.

Ban QLDA Mỹ Thuận lưu ý, giai đoạn này cấm xe máy, xe tải trên 1,5 tấn và ô tô khách hơn 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến Dự án thành phần 1A do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc HLD chưa hoàn thành toàn bộ.

Cầu Nhơn Trạch chưa cho phép xe máy, ô tô khách trên 16 chỗ, xe tải hơn 1,5 tấn lưu thông. Ảnh: Nguyễn Huế.

Giai đoạn 2: (từ cuối năm 2026) khi các dự án kết nối khác gồm Dự án thành phần 1A hoàn thành (phía TPHCM làm chủ đầu tư) và Dự án thành phần 3 (phía tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư) hoàn thành thì phương án tổ chức giao thông theo quy hoạch.

Cụ thể, toàn tuyến với quy mô đường cao tốc (xe cơ giới lưu thông phần lõi cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành), riêng cầu Nhơn Trạch với 4 làn xe sẽ khai thác giao thông hỗn hợp (tổ chức mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp).

Như vậy, ngoài ô tô, xe máy sẽ được lưu thông qua lại cầu Nhơn Trạch để kết nối thuận tiện TPHCM với Đồng Nai từ cuối 2026.