Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 22/5, Công an phường Diên Hồng nhận tin báo về một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, mất kiểm soát, la hét, chửi bới và đập phá tài sản tại Phòng khám Răng - Hàm - Mặt thuộc Trung tâm Y tế Pleiku (phường Diên Hồng, Gia Lai).

Trung tâm Y tế Pleiku, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Diên Hồng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Viện KSND Khu vực 7 khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thiệt hại.

Bước đầu xác định, nhiều tài sản tại phòng khám bị hư hỏng như máy vi tính, màn hình, máy in, bàn phím, bàn làm việc, tủ thuốc, 3 ghế nha khoa cùng nhiều trang thiết bị khác. Trung tâm Y tế Pleiku hiện chưa thống kê giá trị thiệt hại.

Màn hình máy tính bị đập phá, rơi xuống nền nhà. Ảnh: CTV

Lực lượng công an sau đó đưa nam thanh niên về trụ sở để lấy lời khai, test ma túy. Người này được xác định là Đặng Gia Huy (SN 2004, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Kết quả test ma túy cho thấy nam thanh niên âm tính. Tuy nhiên, qua làm việc, cơ quan công an nhận định người này có biểu hiện thần kinh không ổn định nên đề nghị gia đình phối hợp cung cấp thêm thông tin để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.