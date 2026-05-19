Liên quan đến vụ người phụ nữ xúc phạm, hành hung tài xế ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, tối 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo công an phường Yên Hòa (Hà Nội) xác nhận vụ việc.

Đại diện công an phường cho biết đã mời cả hai người đến làm việc. Người phụ nữ tên là N.T.H. (SN 1987), người đàn ông tên là T.V.H. (SN 1974), đều trú tại phường Yên Hòa.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Dù là người bị hành hung, ông V.H. vẫn tha thiết xin cơ quan công an xem xét giảm nhẹ cho chị H.

Theo ông, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe nên mới dẫn đến mâu thuẫn và hành động bộc phát sau đó. Vì vậy, ông mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với chị H.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của chị H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Chị H. liên tục dùng tay, chân đánh ông V.H. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra khi ô tô do ông V.H. cầm lái va chạm với xe máy Honda SH do chị H. điều khiển, chở theo con nhỏ. Sau va chạm, chị H. liên tục lớn tiếng, dùng tay đánh vào mặt và tay ông V.H.

Trong khi đó, ông V.H. nhiều lần xin lỗi, giải thích rằng không cố ý gây ra va chạm. Tuy nhiên, chị H. tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân ông.

Sau một hồi cãi vã, cả 2 người điều khiển xe rời khỏi hiện trường.