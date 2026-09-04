Từ bỏ công việc và cuộc sống tiện nghi nhưng đầy áp lực nơi thành phố, nhiều người trẻ lựa chọn đến một vùng đất mới để làm homestay, vừa "chữa lành", tìm kiếm sự thư thái bình yên, vừa bắt đầu hành trình khai thác du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Người trẻ rời phố lên núi làm homestay

Rời phố về rừng

Anh Nguyễn Sỹ Đức (SN 1995, quê Bắc Ninh) vốn đam mê xê dịch, từng đi xuyên Việt và đặt chân tới nhiều tỉnh thành.

Trong đó, anh dành phần lớn thời gian khám phá khu vực miền núi để tìm hiểu và trải nghiệm đời sống văn hoá của bà con dân tộc ở vùng cao.

Ban đầu, những chuyến đi đơn thuần để “trốn phố”. Nhưng càng đi, anh càng thấy bản thân phù hợp với nhịp sống chậm rãi ở những vùng đất hoang sơ, gần gũi thiên nhiên.

Và từ những chuyến đi ngắn ngày qua Cao Bằng, Sa Pa hay Y Tý (Lào Cai)..., anh Đức dần nảy ra ý định rời phố.

“Năm 2019, sau nhiều chuyến dạo chơi, mình chọn Tuyên Quang (Hà Giang cũ) làm nơi gắn bó.

Với mình, việc rời phố không phải quyết định gì quá lớn, chỉ như một sự dịch chuyển để có thể theo đuổi những điều mà bản thân mong muốn từ lâu”, anh Đức kể.

Từ đam mê xê dịch, muốn khám phá văn hóa và con người vùng cao, anh Đức quyết định rời phố đến Tuyên Quang

Chàng trai Bắc Ninh thừa nhận, thời gian đầu rời phố khá khó khăn.

Để có thu nhập duy trì sinh hoạt và kết nối với cộng đồng xung quanh, anh nhận làm nhiều công việc, từ chụp ảnh dạo đến quản lý homestay, dẫn khách đi tham quan…

Chưa kể, điều kiện sống ở vùng núi còn thiếu thốn. Chàng trai trẻ phải tự học mọi thứ và tập thích nghi với những bất tiện nơi vùng cao.

“Dù vất vả nhưng mỗi ngày trôi qua, mình lại có thêm những trải nghiệm riêng để trưởng thành hơn. Nhưng điều mình theo đuổi vẫn là một không gian bình yên cho chính bản thân”, anh chia sẻ.

Ngôi nhà nằm ẩn mình sau khu rừng sa mộc được anh Đức mua lại, cải tạo làm homestay

Từ mong muốn đó, đầu năm 2025, anh Đức quyết định rong ruổi khắp các bản làng ở xã Lũng Cú, tìm kiếm một căn nhà có thể làm homestay.

Chàng trai 31 tuổi cho hay, ý tưởng này không xuất phát từ tham vọng kinh doanh mà đơn giản chỉ là một nhu cầu thiết yếu: được sống trong ngôi nhà của riêng mình và có thể tiếp đón những người bạn cùng sở thích.

“Trong khoảng 6 năm rời phố và gắn bó với vùng đất Tuyên Quang, mình từng có lúc muốn quay về xuôi. Nhưng khi tìm thấy một công trình cũ ở thôn Sán Trồ (xã Lũng Cú), mình đã thay đổi suy nghĩ, chọn dừng chân tại đây để làm homestay”, anh kể.

Cải tạo nhà lụp xụp thành homestay tiện nghi

Anh Đức cho biết, homestay hiện tại được cải tạo từ ngôi nhà trình tường trong bản nhỏ của người Mông, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 5km. Tổng diện tích nhà và khuôn viên khoảng 600m2.

Những người thợ bản địa tham gia cải tạo căn nhà

Tuy căn nhà khi ấy khá lụp xụp, vài khu vực đã xuống cấp theo thời gian nhưng anh vẫn “chốt” mua.

Bởi ngôi nhà nằm gần rừng sa mộc – loài cây thân gỗ, lá kim, có sức sống mãnh liệt và được xem như biểu tượng của sự vượt khó đi lên ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc và không gian yên tĩnh.

Chưa kể, nhà lại xa khu dân cư, cảnh quan quang đãng nên thuận tiện ngắm bình minh, hoàng hôn hay ngắm sao, săn milkyway (dải ngân hà)…

“Để lưu trú được, mình phải sửa sang lại nhiều hạng mục trong nhà, tuy tốn kém chi phí, công sức và thời gian nhưng bù lại, công trình có vị trí phù hợp và đúng ý muốn”, anh nói.

Sau cải tạo, không gian homestay được thiết kế tiện nghi hơn nhưng vẫn đảm bảo toát lên nét kiến trúc truyền thống

Chàng trai Bắc Ninh cũng chia sẻ, việc cải tạo nhà dựa theo nhu cầu thực tế song vẫn đảm bảo tôn trọng không gian và vật liệu của người địa phương.

Anh thuê thợ bản địa, vừa làm vừa sửa mà không theo bản vẽ hay thiết kế có sẵn nào, từ dựng hàng rào đá đến lợp mái ngói âm dương, làm khuôn viên…

Anh cũng giữ lại những gốc lê, gốc đào quanh nhà, vừa tạo không gian gần gũi, xanh mát, vừa làm toát lên bản sắc văn hóa đặc trưng của cuộc sống vùng cao.

Phòng ngủ ấm cúng với ô cửa sổ rộng, hướng nhìn ra khung cảnh đồi núi phía xa

Khi hoàn thiện, căn nhà được “lột xác” với diện mạo mới, gồm 2 bungalow và 2 phòng ở chính. Không gian không quá rộng nhưng tiện nghi, tạo cảm giác ấm cúng và riêng tư.

“Các phòng đều được xây dựng theo hướng truyền thống, trang bị đủ vật dụng thiết yếu. Không gian yên tĩnh nhưng hài hòa cảnh quan, toát lên nét đặc trưng của những ngôi nhà trong bản nhỏ của người Mông”, 9X bày tỏ.

Chàng trai trẻ tiết lộ, giá phòng nghỉ ở homestay dao động từ 800.000 – 1.500.000 đồng/đêm, tùy thời điểm.

Khách ngắm sao, săn dải ngân hà ở homestay

Ngoài lưu trú, homestay còn phục vụ ăn uống. Khách đến đây có thể thưởng thức các món ăn bản địa như thịt treo gác bếp, đậu chúa, mèn mén, các loại rau rừng hay lẩu gà đen…

Nếu khách muốn kết hợp tham quan các địa điểm du lịch quanh địa phương, anh Đức còn đảm nhiệm làm hướng dẫn viên và chụp hình lưu giữ kỷ niệm cho khách.

“Ngoài làm homestay, mình còn mong muốn hỗ trợ bà con lan tỏa các sản phẩm truyền thống, vừa giúp họ có thêm thu nhập cải thiện đời sống, vừa tạo cơ hội cho du khách tìm hiểu về văn hóa, con người vùng cao.

Ở bản nơi mình sống, mỗi nhà đều nuôi một con ngựa. Nhiều hộ vẫn trồng gừng núi đá, trồng lanh và duy trì, gìn giữ những điều thú vị trong văn hóa, tín ngưỡng”, anh chia sẻ.

Khách tới homestay còn có cơ hội trải nghiệm đời sống sinh hoạt, tìm hiểu nghề truyền thống của người địa phương

Trung bình mỗi tháng, anh đón khoảng 70-80 lượt khách ghé thăm, chủ yếu là bạn bè ở xa và những người mê xê dịch cùng gu, muốn tìm nơi yên tĩnh “trốn phố”.

Hơn 1,5 năm làm homestay và gắn bó với cuộc sống ở bản, anh Đức cũng thấy bản thân thay đổi tích cực hơn.

Mỗi ngày, anh được hít hà bầu không khí trong lành thoáng đãng, được làm những công việc tự do không phải chạy theo deadline hay thong dong làm cốc cà phê, nấu những bữa ăn truyền thống phục vụ khách…

“Mình nghĩ đây chính là cuộc sống mà bản thân theo đuổi từ lâu”, anh bộc bạch.

Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức/Sa Mộc Home