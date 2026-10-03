Ngồi ghế đẩu thấp trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực lên cột sống thắt lưng, đồng thời gây thêm gánh nặng cho khớp háng và khớp gối.

Ghế đẩu thấp dễ gây đau thắt lưng

Bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình Tăng Kiến Thành (Bệnh viện Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên - Trung Quốc) cho biết, khi bạn ngồi trên ghế quá thấp, đầu gối thường cao hơn hông, khiến xương chậu vô thức ngả về phía sau. Lưng theo đó cong xuống và cơ thể có xu hướng đổ về phía trước. Tư thế này khiến người gần như bị gập lại, làm thắt lưng chịu nhiều áp lực hơn.

Cột sống thắt lưng vốn có một đường cong sinh lý hướng về phía trước. Khi bạn ngồi quá thấp và nghiêng người về phía trước, đường cong tự nhiên này bị thay đổi, áp lực lên đĩa đệm và các cơ vùng lưng tăng lên.

Ghế thấp, không có phần tựa lưng không tốt cho cột sống. Ảnh: Ban Mai

Người trẻ, khớp khỏe thỉnh thoảng ngồi ghế thấp thường không đáng lo. Ngược lại, người trung niên đã có vấn đề về cột sống thắt lưng, khớp gối hoặc khớp háng, cũng như người lớn tuổi bị loãng xương, hạn chế vận động, có thể khó chịu hơn nếu sử dụng loại ghế này.

Đặc biệt, khi đứng dậy từ ghế thấp, trọng tâm cơ thể dễ mất ổn định, khiến người lớn tuổi có nguy cơ mất thăng bằng, vấp ngã.

Khớp háng, đầu gối và cổ cũng chịu ảnh hưởng

Khi bạn ngồi lâu trên ghế thấp, khớp háng và khớp gối phải duy trì trạng thái gập nhiều, khiến các cơ quanh khớp khó thư giãn. Khi bạn đứng lên, khớp gối cũng phải dùng nhiều lực hơn để nâng cơ thể.

Cột sống cổ cũng có thể bị ảnh hưởng. Khi người cao tuổi ngồi ghế thấp để nhặt rau, chơi với cháu, cơ thể dễ vô thức cúi xuống và đưa đầu về phía trước khiến các cơ phía sau cổ liên tục dùng sức để giữ đầu. Lâu dần, tình trạng đau mỏi và cứng cổ có thể xuất hiện.

Theo bác sĩ, cột sống là một thể thống nhất, trong đó cột sống cổ và thắt lưng có sự liên kết. Khi thắt lưng bị cong và khó chịu, vùng cổ cũng khó duy trì cảm giác thoải mái.

Chọn ghế phù hợp với thắt lưng

Một chiếc ghế phù hợp nên có chiều cao khoảng 42cm tính từ mặt đất tới mặt ghế. Khi bạn ngồi, hai bàn chân đặt hoàn toàn trên sàn, đùi gần song song với mặt đất, khớp háng và khớp gối tạo góc khoảng 90 độ. Tuy nhiên, do mỗi người có chiều cao và tỷ lệ cơ thể khác nhau, cần ưu tiên cảm giác ngồi ổn định.

Ngoài ra, mông và đùi cần được nâng đỡ đầy đủ; mặt ghế không nên quá hẹp, quá ngắn hoặc lung lay. Ghế có tựa lưng chắc chắn cũng giúp cơ thể ổn định hơn. Người lớn tuổi nên ưu tiên ghế chống trượt và có tay vịn hỗ trợ khi đứng lên.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải vứt bỏ ghế đẩu thấp, thỉnh thoảng ngồi tạm trong vài phút thường không có vấn đề lớn.

Ngay cả khi sử dụng các loại ghế khác, việc ngồi liên tục nhiều giờ vẫn khiến cơ lưng mệt mỏi. Để giảm áp lực lên thắt lưng, bên cạnh việc chọn ghế phù hợp, điều quan trọng là bạn tránh ngồi quá lâu và duy trì tư thế đúng.