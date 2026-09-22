LỜI TÒA SOẠN Tuổi trẻ vốn được xem là giai đoạn năng động và tràn đầy sinh lực nhất nhưng không ít người lại đang kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Một khuyến cáo rất đáng chú ý mới đây nêu rõ, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh, thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày. Đáng lo ngại, tình trạng thiếu vận động thể chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì, tim mạch, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Lối sống “ngày càng ít vận động” của giới trẻ

Cơn đau mỏi vùng cổ vai gáy kéo dài suốt nửa năm đã buộc T.M.N (19 tuổi, sống tại Hà Nội), phải tìm đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội để thăm khám.

Tình trạng tê lan xuống cánh tay phải khiến sinh hoạt thường ngày của thanh niên này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khai thác tiền sử bệnh nhân, BSCKI Trần Thị Hồng Gấm, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, nhận thấy nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc N. thường xuyên ngồi máy tính từ 10-12 giờ mỗi ngày và gần như không bao giờ tập thể dục.

Quá trình thăm khám chi tiết cho thấy bệnh nhân xuất hiện tư thế đầu đưa ra trước, gù lưng trên cùng tình trạng co cứng cơ thang trên và cơ nâng vai. N. được chẩn đoán mắc hội chứng cổ, vai, cánh tay do tư thế và hội chứng đau cân cơ.

TS Trần Thị Hồng Thu. Ảnh: Hải Anh

Theo bác sĩ Gấm, N. là trường hợp khá điển hình của cho lối sống “ngày càng ít vận động” của giới trẻ hiện nay. Những cơn đau mỏi thể chất của chàng thanh niên 19 tuổi không hề đơn độc mà chính là tấm gương phản chiếu biểu hiện sớm nhất của một hiện tượng tâm lý đang lan rộng: Lối sống "nằm thẳng". Đây là một mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe cộng đồng trong tương lai gần.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh, thiếu niên ít vận động ở mức cao

Vào trung tuần tháng 5, tại hội thảo tổng kết Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa ra cảnh báo về "khủng hoảng thiếu vận động" ở giới trẻ Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh, thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, tình trạng ít vận động của giới trẻ không hoàn toàn là do lười biếng, mà chịu tác động của nhiều nguyên nhân. Áp lực học tập và công việc khiến nhiều người không còn thời gian, năng lượng để rèn luyện thể chất, công nghệ số phát triển khiến hầu hết nhu cầu giải trí, giao tiếp đều có thể thực hiện ngay trên màn hình.

Và thiếu không gian, điều kiện tập luyện khi các đô thị còn hạn chế về công viên, sân chơi, trong khi chi phí sử dụng sân bãi thể thao khá cao. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng muốn con em chú tâm học văn hóa, ít đầu tư về hoạt động thể thao. Tất cả tạo nên một lối sống tĩnh tại đang phổ biến trong giới trẻ hiện nay.

Đáng lo ngại, thiếu vận động thể chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì, tim mạch, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Không ít người trẻ dành quá nhiều thời gian trong không gian kín như văn phòng, nhà ở. Ảnh: AI

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội), chia sẻ hình ảnh khiến bà suy nghĩ rất nhiều.

Nhiều người trẻ về lý thuyết đang ở giai đoạn sung sức nhất nhưng họ lại dành phần lớn thời gian trong phòng, đi học hoặc đi làm về chỉ muốn nằm, ngại vận động và không còn hào hứng với hoạt động ngoài trời.

“Khi tôi hỏi về kế hoạch vài năm tới, câu trả lời của các bạn trẻ thường là: Cháu cũng không biết, cháu chẳng muốn gì cả hoặc đơn giản hơn là cháu chỉ muốn ngủ", Tiến sĩ Thu kể lại.

“Người trẻ mất khả năng tạo mục tiêu, mất hứng thú, giảm vận động, đảo lộn sinh hoạt, thu mình và ngày càng ít tham gia vào đời sống thật. Đó chính là lúc sức khỏe tinh thần và thể chất của thế hệ trẻ đang phát ra tín hiệu báo động khẩn cấp”, Tiến sĩ Thu cảnh báo.