Việc nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Nottingham (Anh) phối hợp với Viện Sức khỏe và Phúc lợi Quốc gia Phần Lan.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu từ nhiều bề mặt tại sân bay quốc tế Helsinki-Vantaa, bao gồm nút bấm thang máy, tay vịn cầu thang, khu vực chơi của trẻ em, nhà vệ sinh và đặc biệt là các khay nhựa ở khu vực kiểm tra an ninh.

Kết quả cho thấy khay nhựa – vật dụng được hàng nghìn hành khách sử dụng mỗi ngày – là nơi tích tụ virus gây bệnh đường hô hấp nhiều nhất, trong đó có cả virus cúm mùa.

Khay đựng đồ ở khu kiểm tra an ninh chứa nhiều vi khuẩn. Ảnh: The NYTimes

Điều khiến các chuyên gia lo ngại là những khay này hầu như không được khử trùng thường xuyên, trong khi lượng người tiếp xúc rất lớn. So với nhà vệ sinh công cộng, khả năng tồn tại và lây lan virus ở các khay nhựa thậm chí còn cao hơn.

Nghiên cứu nhấn mạnh, sân bay – nơi tập trung đông người từ khắp nơi trên thế giới – có thể trở thành "điểm trung chuyển" lý tưởng cho virus cúm và các bệnh hô hấp khác.

Để hạn chế rủi ro, nhóm tác giả khuyến nghị cần siết chặt vệ sinh khu vực kiểm tra an ninh: Thường xuyên khử trùng khay nhựa, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại lối ra và khuyến khích hành khách rửa tay ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Giáo sư Jonathan Van-Tam, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: Kết quả này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân. "Rửa tay và che miệng khi ho hay hắt hơi là hành động nhỏ nhưng có thể giảm đáng kể nguy cơ lây lan virus”.