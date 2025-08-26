Một trong những tư thế quen thuộc giúp nhiều hành khách cảm thấy thoải mái khi bay là ngồi bắt chéo chân. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt trong các chuyến bay dài.

Ảnh minh họa: MSN

Bác sĩ Neena Chandrasekaran, chuyên khoa hô hấp và chăm sóc tích cực, giải thích trên The Economic Times rằng áp suất không khí trong khoang máy bay vốn thấp hơn mặt đất, khiến việc lưu thông máu chậm lại.

“Khi bạn bắt chéo chân, các tĩnh mạch ở bắp chân bị chèn ép, làm máu khó lưu thông, dẫn đến máu đọng lại. Sự ứ đọng này làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) – tình trạng cục máu đông có thể di chuyển lên phổi và gây tắc mạch, đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời”, bà Neena nhấn mạnh.

Tổ chức Huyết học Mỹ (ASH) cũng cảnh báo, việc ngồi lâu trong không gian chật hẹp như trên máy bay vốn đã dễ gây cục máu đông. Nguy cơ càng tăng cao khi kết hợp với tư thế bắt chéo chân, bởi máu bị cản trở lưu thông rõ rệt.

Để hạn chế nguy cơ này, bác sĩ Neena đưa ra những khuyến nghị đơn giản. Hành khách nên tranh thủ vận động nhẹ, đứng dậy đi lại trong khoang khi có thể hay đơn giản là duỗi thẳng và xoay cổ chân tại chỗ.

"Uống đủ nước cũng rất quan trọng. Mọi người nên hạn chế uống rượu và cà phê, vì chúng làm cơ thể mất nước và khiến máu đặc hơn.

Nhiều người lựa chọn mang tất y khoa để hỗ trợ lưu thông máu và giảm phù nề chân. Nhưng quan trọng nhất, hãy tránh bắt chéo chân, thay vào đó giữ tư thế ngồi thoải mái với bàn chân đặt phẳng xuống sàn", bác sĩ Neena khẳng định.

Ảnh minh họa: A.Vogel

Bác sĩ Jason Singh, Giám đốc Y khoa tại One Oak Medical Group, bổ sung rằng ngồi bắt chéo chân khiến cơ bắp chân gần như không hoạt động, làm máu dễ bị ứ lại. Những người có rối loạn đông máu, đang điều trị ung thư, dùng thuốc estrogen hoặc mắc bệnh tim mạch càng có nguy cơ cao hơn.

Ông Singh khuyến cáo, ngay cả khi ngồi, hành khách cũng nên duy trì tư thế đúng với đầu gối vuông góc và vận động nhẹ sau mỗi 45 phút bay.

Thực tế cho thấy, ngồi bắt chéo chân trên máy bay không hề vô hại. Tư thế này có thể tạo cảm giác thoải mái tức thì nhưng về lâu dài lại tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Giữ tư thế ngồi đúng, vận động linh hoạt và bổ sung đủ nước là những bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể trong suốt chuyến bay, giúp hành trình của bạn vừa an toàn vừa dễ chịu.