Dự án Metro Manila đang trong giai đoạn thi công lắp đặt. Nguồn: Cát Vạn Lợi

Tuyến Metro Manila được thi công bởi liên danh tổng thầu Nhật Bản: Shimizu - Fujita - Takenaka - EEI - JV, vốn nổi tiếng với quy trình giám sát và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Theo đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi (Cát Vạn Lợi), để vượt qua "bức tường" tiêu chuẩn này và chính thức có tên trong danh sách nhà cung cấp, Cát Vạn Lợi đã phải đáp ứng trọn vẹn các bộ chuẩn quốc tế khó tính nhất như UL, ANSI (Mỹ) và JIS (Nhật Bản).

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 - UL Listed (Mỹ)

Theo chia sẻ từ đại diện Cát Vạn Lợi, hành trình chứng minh năng lực với đối tác Nhật Bản kéo dài nhiều tháng, với hàng loạt bước thẩm định khắt khe. Từ hồ sơ năng lực, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đến việc khảo sát trực tiếp tại nhà máy đều được kiểm tra chi tiết. Nguyên vật liệu đầu vào, quy trình sản xuất, khả năng cung ứng đồng bộ… tất cả phải chứng minh được độ tin cậy.

Hoạt động sản xuất ống thép luồn dây điện và phụ kiện tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc Cát Vạn Lợi cho biết: “Chúng tôi đã mất nhiều năm nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Khi đối tác quốc tế đến tham quan nhà máy, họ đã thực sự bất ngờ trước năng lực sản xuất của một doanh nghiệp Việt và hoàn toàn tin tưởng khi lựa chọn chúng tôi.”

Theo nhận định của vị đại diện, thành công này không đến từ may mắn, mà là kết quả của một chiến lược dài hạn. Cát Vạn Lợi sớm đặt mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế, tập trung đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại và chủ động đưa sản phẩm đi kiểm định tại các trung tâm quốc tế. Việc sở hữu những chứng chỉ uy tín như UL (Underwriters Laboratories) trở thành “tấm giấy thông hành” quan trọng giúp doanh nghiệp vươn ra thế giới.

Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL 797 - UL Listed (Mỹ)

Điểm nhấn chính là sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT. Với việc đạt chuẩn UL Listed - UL 797, ống thép này đã chứng minh được sự tin cậy thông qua hàng loạt thử nghiệm khắt khe về độ bền, khả năng chống cháy và tính an toàn, đáp ứng mọi yêu cầu của các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Với những chứng chỉ quốc tế đã đạt được, Cát Vạn Lợi đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường khác ở châu Á và xa hơn là Hoa Kỳ, châu Âu. “Chúng tôi không dừng lại ở một dự án, mà muốn khẳng định rằng sản phẩm cơ điện Việt hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn tin cậy trên bản đồ hạ tầng thế giới”, ông Lâm nhấn mạnh.

Các sản phẩm ống thép luồn dây điện đạt chuẩn quốc tế tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, sự hiện diện của sản phẩm Việt tại dự án tuyến Metro Manila mang nhiều ý nghĩa, minh chứng cho khả năng hội nhập của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Một khi chất lượng và uy tín được đặt lên hàng đầu, hàng Việt có thể vươn xa và góp mặt trong những dự án lớn của khu vực và thế giới. Việc tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế không chỉ giúp nâng tầm thương hiệu, mà còn góp phần khẳng định vị thế của hàng Việt trên toàn cầu.

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)