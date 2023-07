Nhiều trường hợp không được vay vốn ngân hàng từ 1/9

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016 về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư 06/2023 có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo đó, các ngân hàng không được cho khách vay vốn để thanh toán tiền mua, góp vốn của công ty chưa niêm yết, mua vàng miếng, gửi tiết kiệm...

Ngân hàng không được cho khách vay tiền để mua vàng miếng (Ảnh minh họa: Nam Khánh)

Ngân hàng lớn bất ngờ thu phí, tăng phí dịch vụ thẻ

Từ ngày 1/7, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) áp dụng biểu phí thẻ mới. Theo đó, ngân hàng này sẽ chuyển từ miễn phí sang thu phí thẻ cá nhân, một số loại phí sẽ tăng gấp đôi.

Đây là lần tăng phí dịch vụ hiếm thấy của Vietcombank trong vài năm gần đây.

Muốn lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cần có tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng

Thông tư 05/2023/TT-NHNN vừa được NHNN ban hành, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Đáng chú ý, Thông tư 05/2023/TT-NHNN quy định: Đối với cổ đông sáng lập tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại Việt Nam) thì yêu cầu đặt ra là phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Từ 1/7, xe qua trạm BOT được giảm thuế VAT

Từ 1/7, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã điều chỉnh giá vé qua các trạm thu phí đối với 4 tuyến đường cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Mức giá vé sẽ giảm khi áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án của VEC.

Thí điểm đấu giá biển số ô tô

Từ 1/7, Nghị định 39 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô có hiệu lực. Theo đó, người dân được cạnh tranh, chọn biển số như mong muốn.

Người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giảm 36 khoản phí, lệ phí

Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ 1/7 đến hết năm 2023 quy định giảm mức thu từ 10-50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong 36 khoản phí, lệ phí được giảm thì có 21 khoản phí, lệ phí được giảm tới 50%.

Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước (Ảnh: Nguyễn Huế)

Nghị định này có hiệu lực từ 1/7 đến hết 31/12/2023. Trong khoảng thời gian này, mức thu LPTB bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ. Từ 1/1/2024, mức thu LPTB tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Giảm 2% thuế VAT

Hôm 24/6, Quốc hội thông qua nghị quyết chung của kỳ họp thứ 5 Quốc hội XV, trong đó quyết nghị tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết 43 năm 2022. Việc giảm thuế được thực hiện từ 1/7 đến hết năm 2023.

Như vậy, thuế VAT sẽ giảm từ 10% về 8%. Nhưng theo Nghị quyết 43, việc giảm thuế sẽ không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tăng lương cơ sở đối với 9 nhóm đối tượng

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, lương cơ sở chính thức được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7.

Theo nghị định, có 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7. Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính nhiều chế độ.

Bán bảo hiểm qua ngân hàng còn nhiều sai phạm

Bộ Tài chính chiều 30/6 thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm.

Kết quả công tác thanh tra cho thấy, việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới.

Hơn 13,4 tỷ USD vốn FDI 'rót' vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2023

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến ngày 20/6, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn đăng ký mới đạt hơn 6,49 tỷ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh đạt 2,93 tỷ USD, giảm 57,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 4,01 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ.

Hà Nội dự kiến tăng giá nước sạch từ 1/7

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin phương án dự kiến tăng giá nước sinh hoạt theo 2 đợt. Theo đó, đợt tăng giá nước đầu tiên áp dụng từ 1/7/2023; đợt tăng tiếp từ 1/1/2024.

Cụ thể, từ đầu tháng 7, giá nước sinh hoạt 10m3 đầu tiên là 7.500 đồng/m3 (hiện nay là 5.973 đồng/m3); từ 10-20m3 được tính giá 8.800 đồng/m3; từ 20-30m3 là 12.000 đồng/m3; trên 30m3 là 24.000 đồng/m3. Từ 1/1/2024, giá nước sinh hoạt các mức như trên lần lượt là: 8.500 đồng - 9.900 đồng - 16.000 đồng và 27.000 đồng/m3.