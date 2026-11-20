Công ty L. vay ngân hàng gần 44 tỷ đồng, đã thanh toán gần 16 tỷ đồng nhưng sau đó ngừng trả nợ. Tòa sơ thẩm buộc doanh nghiệp trả gần 39 tỷ đồng và cho phép xử lý 4 tài sản thế chấp. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm đã hủy bản án.

Vay gần 44 tỷ, trả gần 16 tỷ rồi ngừng thanh toán

Công ty Cổ phần L. ký 3 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng A., được giải ngân tổng cộng hơn 43,9 tỷ đồng.

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, doanh nghiệp và các cá nhân liên quan thế chấp 4 tài sản, gồm một tài sản tại quận 12 và 3 tài sản tại huyện Củ Chi, TPHCM.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty L. đã thanh toán gần 15,91 tỷ đồng, gồm hơn 14 tỷ đồng tiền gốc, hơn 1,9 tỷ đồng tiền lãi trong hạn và hơn 6,4 triệu đồng tiền lãi quá hạn.

Tuy nhiên, từ ngày 17/1/2024, Công ty L. ngừng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Dù ngân hàng nhiều lần thông báo, yêu cầu thanh toán, doanh nghiệp vẫn không tiếp tục trả nợ.

Ngân hàng A. khởi kiện, yêu cầu Công ty L. trả tổng số nợ tạm tính đến ngày 29/9/2025 là hơn 38,9 tỷ đồng, gồm gần 29,84 tỷ đồng tiền gốc, hơn 6,38 tỷ đồng lãi trong hạn và gần 2,7 tỷ đồng lãi quá hạn.

Vay gần 44 tỷ, trả 16 tỷ rồi ngừng, một doanh nghiệp bị ngân hàng kiện. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài khoản nợ trên, ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục thanh toán tiền lãi phát sinh từ ngày 30/9/2025 đến khi tất toán. Trường hợp Công ty L. không trả nợ hoặc trả không đầy đủ, ngân hàng đề nghị được xử lý 4 tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt. Theo hồ sơ vụ án, tòa án đã thực hiện các thủ tục tống đạt, niêm yết văn bản tố tụng nhưng không nhận được ý kiến phản hồi của những người này.

Ngày 29/9/2025, TAND Khu vực 6 - TPHCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng A., buộc Công ty L. thanh toán hơn 38,9 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ, ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý 4 tài sản thế chấp.

Doanh nghiệp kháng cáo, tòa phúc thẩm hủy án

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 8/10/2025, Công ty L., ông Trương Tuấn K. và bà Nguyễn Thị Thúy H. là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị hủy án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Công ty L. cho rằng cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đặc biệt trong việc tống đạt văn bản cho doanh nghiệp.

Theo Công ty L., từ ngày 10/1/2025, công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc B. sang ông Trần Quốc T. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm không tống đạt văn bản tố tụng cho người đại diện mới mà thực hiện niêm yết tại trụ sở công ty.

Ngoài ra, Công ty L. cho rằng việc xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp chưa ghi nhận đúng hiện trạng; tòa chưa đưa người đang cư ngụ tại tài sản vào tham gia tố tụng và chưa thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh khoản nợ, lãi suất.

Ông Trương Tuấn K. và bà Nguyễn Thị Thúy H. cũng kháng cáo, cho rằng không được tống đạt các quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập để tham gia phiên tòa sơ thẩm.

Trong khi đó, Ngân hàng A. không đồng ý với các kháng cáo, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến của các bên, HĐXX phúc thẩm nhận định, tại thời điểm tống đạt văn bản, địa chỉ trụ sở Công ty L. không có bảng hiệu và không có nhân viên làm việc. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm vẫn tiến hành niêm yết văn bản tố tụng tại địa chỉ này, không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, các văn bản được tống đạt cho ông Nguyễn Minh T. và bà Nguyễn Thị Thúy A. tại một địa chỉ khác trụ sở doanh nghiệp. Hồ sơ không có căn cứ xác định những người này là người chịu trách nhiệm nhận văn bản cho công ty. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Công ty L. cũng trình bày họ không phải nhân viên văn phòng và không được phân công tiếp nhận giấy tờ.

Theo HĐXX, những vi phạm trong việc tống đạt văn bản đã ảnh hưởng đến quyền tham gia tố tụng của bị đơn, bao gồm quyền trình bày ý kiến, cung cấp chứng cứ và đưa ra yêu cầu phản tố.

Đây là những vi phạm nghiêm trọng, không thể khắc phục tại cấp phúc thẩm, thuộc trường hợp phải hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại.

Từ đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Công ty L., ông Trương Tuấn K. và bà Nguyễn Thị Thúy H., hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm ngày 29/9/2025, chuyển hồ sơ về tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định.

Việc hủy bản án sơ thẩm không đồng nghĩa với việc Công ty L. được miễn nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp sẽ được TAND Khu vực 6 - TPHCM giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm, trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền tham gia tố tụng của các bên.

(Bài viết dựa trên Bản án số 156/2026/KDTM-PT ngày 17/4/2026 của TAND TPHCM).