Từng là một giảng viên đại học chuyên ngành luyện kim, Zhang Rongming (64 tuổi) đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực thời trang nội y.

Bằng tư duy nhạy bén, đổi mới và tầm nhìn sắc bén về xu hướng thị trường, ông đã xây dựng nên một đế chế nội y hàng đầu Trung Quốc, với khối tài sản ước tính khoảng 770 triệu USD (20.260 tỷ đồng).

Sinh sống tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Zhang Rongming có nền tảng học thuật vững chắc trong lĩnh vực luyện kim và hóa học.

Sau khi hoàn thành chương trình sau đại học, ông giảng dạy tại Viện Công nghệ Shougang ở Bắc Kinh vào cuối những năm 1980.

Bước ngoặt đến vào năm 1991, khi Zhang tham gia một dự án nghiên cứu về hợp kim ghi nhớ hình dạng. Ông nhận ra vật liệu này có thể ứng dụng trong việc sản xuất gọng áo ngực.

Thời điểm đó, các sản phẩm áo ngực ở thị trường Trung Quốc đều thiếu độ co giãn cần thiết, khiến chúng không thoải mái khi mặc. Trong khi đó, công nghệ tiên tiến lại nằm trong tay các nhà sản xuất Nhật Bản.

Nhìn thấy cơ hội lớn, Zhang bắt tay vào nghiên cứu và sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã phát triển thành công loại gọng hợp kim có độ đàn hồi cao.

Tuy nhiên, con đường thương mại hóa sản phẩm không hề dễ dàng. Ông từng bị nhiều nhà máy từ chối hợp tác, theo SCMP.

Ông thừa nhận: "Lúc đó, tôi không hề có khái niệm về áo ngực. Dù đã kết hôn, tôi chưa bao giờ để ý đến loại nội y mà vợ mình mặc".

Vay tiền bạn khởi nghiệp

Cơ hội chỉ thực sự mở ra vào năm 1992, khi một nhà máy thời trang đang trên bờ vực phá sản tìm đến ông. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác. Zhang huy động 116.170 USD (hơn 3 tỷ đồng) từ bạn bè để khởi nghiệp, đồng thời đầu tư mạnh vào nguyên liệu cao cấp, bao gồm ren nhập khẩu từ Nhật Bản.

Mục tiêu của ông là tạo ra những sản phẩm nội y thoải mái, giúp phụ nữ cảm thấy tự tin và được tôn trọng.

Năm 1993, đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, thương hiệu Aimer chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc áo ngực giá 7 USD (184.000 đồng), được xem là khá đắt đỏ so với mức chi tiêu trung bình lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Zhang kiên định theo đuổi chiến lược định vị cao cấp thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ.

Chiến lược này nhanh chóng chứng minh hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, Aimer trở thành thương hiệu dẫn đầu tại Bắc Kinh.

Đến năm 2000, công ty mở rộng sang các dòng sản phẩm dành cho nam giới và trẻ em, từng bước xây dựng hệ sinh thái thời trang toàn diện.

Một trong những thách thức lớn nhất mà Zhang phải đối mặt là sự cạnh tranh từ các thương hiệu quốc tế, đặc biệt là Victoria’s Secret, "gã khổng lồ" nội y Mỹ nổi tiếng với phong cách gợi cảm táo bạo.

Khi thương hiệu này gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2017, nhiều người dự đoán các doanh nghiệp nội địa sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi Victoria’s Secret sớm thua lỗ và phải đóng cửa nhiều cửa hàng.

Theo Zhang, nguyên nhân nằm ở sự khác biệt văn hóa. Trong khi phương Tây đề cao sự quyến rũ và phô diễn, phụ nữ Trung Quốc lại ưu tiên sự kín đáo, thoải mái và tính thực tế.

Nắm bắt điều này, Aimer lựa chọn hướng đi riêng, kết hợp yếu tố công nghệ với cảm hứng từ văn hóa truyền thống, tiêu biểu là các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ màu sắc và họa tiết Đôn Hoàng (hệ thống hoa văn, hình tượng nghệ thuật đặc sắc lấy cảm hứng từ bích họa và điêu khắc).

Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này đã sở hữu hơn 1.600 cửa hàng và hơn 400 bằng sáng chế. Năm ngoái, Zhang được cho là đã có tên trong danh sách người giàu Hurun (các cá nhân có tài sản ròng cao) với giá trị tài sản ròng là 770 triệu USD (20.260 tỷ đồng).

Ít ai biết rằng tinh thần kinh doanh của Zhang đã hình thành từ rất sớm. Khi còn là học sinh tiểu học, ông đã biết bắt lươn ngoài đồng vào ban đêm để mang ra chợ bán vào sáng hôm sau. Chính sự nhạy bén và kiên trì ấy đã theo ông suốt hành trình khởi nghiệp.

Câu chuyện của ông lan truyền đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc.