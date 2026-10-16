Từ giải pháp ngoại hối, bảo hiểm đến kết nối đối tác, VCBNeo đang hoàn thiện hệ sinh thái đa tiện ích, đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Mở rộng giải pháp ngoại hối, tăng tính chủ động tài chính

Từ ngày 17/10/2026, VCBNeo triển khai bộ giải pháp ngoại hối toàn diện dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức, bao gồm tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

Trong giai đoạn đầu, các sản phẩm được triển khai với 3 loại ngoại tệ: USD, GBP và EUR tại một số điểm giao dịch trước khi mở rộng trên toàn hệ thống. Qua đó, khách hàng có thêm lựa chọn quản lý và tích lũy ngoại tệ phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Với tài khoản thanh toán ngoại tệ, khách hàng có thể quản lý nguồn tiền tập trung, an toàn và thuận tiện, phù hợp với nhu cầu thanh toán hoặc lưu giữ ngoại tệ. Trong khi đó, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ là lựa chọn cho nguồn tiền nhàn rỗi, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn và đáp ứng nhu cầu chứng minh tài chính quốc tế theo quy định.

Các sản phẩm được cung cấp trực tiếp trên toàn hệ thống phòng giao dịch của VCBNeo với hồ sơ, thủ tục cụ thể theo từng dịch vụ, giúp khách hàng chủ động hơn trong quản lý và sử dụng nguồn ngoại tệ theo từng mục đích tài chính.

Đặc biệt, nhằm gia tăng quyền lợi và mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, từ ngày 17/10/2026 đến 6/11/2026, VCBNeo triển khai chương trình ưu đãi “Khơi dòng ngoại hối - Mở lối tương lai” với nhiều phần quà thiết thực dành cho khách hàng giao dịch tại quầy.

Thông qua chương trình, VCBNeo mong muốn đưa các sản phẩm ngoại tệ đến gần hơn với khách hàng, góp phần nâng cao tính chủ động trong quản lý và tích lũy ngoại tệ, đồng thời mở ra thêm nhiều lựa chọn tài chính linh hoạt, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức.

Bổ sung “lá chắn” cho kế hoạch tương lai

Bên cạnh giải pháp quản lý và tích lũy tài chính, VCBNeo chú trọng phát triển các giải pháp bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe, dự phòng rủi ro và chuẩn bị nguồn lực tài chính cho tương lai.

Bà Đặng Thị Vân Hòa - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Ngân hàng Bán lẻ VCBNeo - phát biểu tại buổi lễ Phát động kinh doanh triển khai hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm VCBNeo - Bảo Việt Nhân Thọ

Ngày 10/09/2026, VCBNeo tái triển khai hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, phân phối 05 sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng: An Thịnh Phúc Niên, An Khang Như Ý, An Tâm Hoạch Định, An Lộc Vững Bền và Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng Life Care 2.0.

Giao lưu, vinh danh cùng các cán bộ bán hàng xuất sắc

Việc mở rộng danh mục bảo hiểm giúp VCBNeo bổ sung lựa chọn cho khách hàng theo từng giai đoạn cuộc sống. Thông qua các giải pháp phù hợp, khách hàng có thêm cơ sở để chủ động trước những rủi ro, bảo vệ thành quả tài chính và chuẩn bị nguồn lực cho các mục tiêu dài hạn.

Ngoài ra, VCBNeo còn mở rộng hợp tác với đối tác thuộc nhiều lĩnh vực, đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với nhu cầu thường nhật.

Thông qua hợp tác với MoMo, VCBNeo phát triển giải pháp Ví Trả Sau, bổ sung lựa chọn thanh toán phục vụ nhu cầu chi tiêu. Ở lĩnh vực bất động sản, việc đồng hành cùng các chủ đầu tư hướng tới kết nối giải pháp tín dụng với nhu cầu an cư, giúp khách hàng có thêm phương án tiếp cận nguồn vốn cho những kế hoạch tài chính dài hạn.

Các mối liên kết này mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của VCBNeo trên nhiều nền tảng và lĩnh vực. Khi các giải pháp ngân hàng, bảo hiểm và dịch vụ từ đối tác được phát triển theo nhu cầu thực tế, khách hàng có thêm lựa chọn để quản lý chi tiêu, bảo vệ tài chính và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn.

Việc phát triển danh mục sản phẩm và kết nối đối tác thể hiện định hướng nâng cao năng lực phục vụ của VCBNeo. Giá trị của hệ sinh thái được xây dựng từ khả năng đáp ứng nhu cầu cụ thể, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp phù hợp và chủ động hơn với các kế hoạch tài chính.

Bích Đào