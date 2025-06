Thẻ từ là loại thẻ có dải từ ở mặt sau, lưu trữ thông tin và thực hiện giao dịch thông qua việc quẹt thẻ trên máy POS hoặc ATM. Tuy nhiên, thẻ từ có hạn chế về bảo mật và phạm vi sử dụng. Thẻ chip (EMV) là loại thẻ sử dụng chip điện tử gắn trên bề mặt thẻ, lưu trữ và mã hóa thông tin giao dịch một cách an toàn, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế Europay, MasterCard và Visa. Thẻ chip tạo ra mã duy nhất cho mỗi giao dịch, giúp ngăn chặn gian lận và sao chép thông tin. Thông tin được trên thẻ chip được bảo vệ bằng chip điện tử, rất khó để sao chép hoặc giả mạo so với thẻ từ truyền thống. Do vậy, mức độ bảo mật cao hơn, giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp thông tin khi giao dịch trực tuyến.