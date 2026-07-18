Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VDB

Ngày 16/7, VDB đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng, PGS.TS Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; bà Ngô Lan Phương, Trưởng phòng Tín dụng chính sách, Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính).

Về phía Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có ông Lê Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính và giám đốc các chi nhánh, sở giao dịch.

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Cương Quyết đã chia sẻ những thông tin, kiến thức về tình hình Quốc phòng an ninh trong và ngoài nước, tác động đến tình hình kinh tế hiện nay.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chuyên đề về công tác xử lý nợ, thu hồi nợ, công tác tín dụng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm của VDB.

Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo các Ban, Trung tâm thuộc Hội sở chính, Giám đốc một số Chi nhánh/Sở giao dịch đã thảo luận chia sẻ thông tin về tăng trưởng dư nợ tín dụng đầu tư, xử lý nợ xấu, tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự, chính sách, giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng, khuôn khổ pháp lý hoạt động, mô hình, chức năng và nhiệm vụ của đơn vị.

Chủ tịch HĐQT VDB Lê Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VDB

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Hoan nhấn mạnh, năm 2026 là năm quyết định đối với VDB, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, VDB đã thực hiện được hầu hết các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu kinh doanh theo đề án cơ cấu lại.

Trong 6 tháng cuối năm, chúng ta cần quyết tâm đạt được 3 chỉ tiêu quan trọng: giảm tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, bù đắp lỗ lũy kế.

Về nội bộ, VDB cần thay đổi mô hình, trình độ, và công tác quản trị theo thông lệ của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Về công tác nhân sự, cần đưa ra và áp dụng khung công việc, vị trí việc làm để người lao động được trả lương theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Hoan cho biết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Đào Quang Trường ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống VDB đã cơ bản triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt được những kết quả nhất định. Đồng thời, ông đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Về công tác quản trị nhân sự, ông Đào Quang Trường yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức làm việc; xây dựng khung công việc, vị trí việc làm làm cơ sở phân loại, đánh giá và trả lương theo vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc của cán bộ, người lao động.

Đối với công nghệ thông tin, Tổng Giám đốc yêu cầu triển khai đồng bộ hệ thống đường truyền dữ liệu, đường truyền Internet trong toàn hệ thống VDB; xây dựng phần mềm phân loại nợ, quản lý nhân sự; đồng thời trang bị công cụ, thiết bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.

Về hoạt động tín dụng, ông đề nghị đẩy nhanh tăng trưởng dư nợ tín dụng, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh lãi suất phù hợp với mặt bằng thị trường. Đối với cơ chế nguồn vốn, cần xây dựng quy chế xác lập lãi suất, hoàn thiện cơ chế thẩm định, phân cấp và ủy quyền trong quy trình cho vay đối với các chi nhánh, sở giao dịch.

Cũng tại đây, Tổng Giám đốc Đào Quang Trường yêu cầu toàn hệ thống VDB nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, bảo đảm đạt các mốc, mục tiêu của kế hoạch tái cơ cấu VDB đã đề ra.

(Theo Báo Thanh Tra)