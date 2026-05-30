Động thái này của NHNN nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của các cấp có thẩm quyền về phát triển thị trường bất động sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026, các TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686 ngày 31/12/2025.

Các TCTD tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của NHNN tại công văn 11686.

Trong danh sách 25 ngân hàng thương mại được NHNN gửi công văn thông báo, có Vietinbank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank…

Danh sách các tổ chức tín dụng được NHNN công bố.

NHNN đồng thời yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản so với cuối năm 2025, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung so với cuối năm 2025 của chính TCTD.

NHNN cho biết, tín dụng đã tăng dần từ đầu năm, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế với quy mô dư nợ đến ngày 28/4/2026 đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cuối tháng 4/2025.

Trong đó, một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn như nông nghiệp, nông thôn (đạt 4,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,2%); doanh nghiệp nhỏ và vừa (đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 20%); tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng cao (quý I/2026 tăng lần lượt là 11,2% và 18,81%).

Dư nợ tín dụng xanh đạt trên 780 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng đã được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng.