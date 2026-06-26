Thoả thuận hợp tác toàn diện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức tài chính, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của VDB trong giai đoạn phát triển mới.

Theo thỏa thuận, VDB và BIDV sẽ tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như cấp tín dụng và đồng tài trợ dự án, nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, tài chính xanh, ngân hàng số, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính hiện đại.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với BIDV là một trong những hoạt động cụ thể của VDB nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng lớn, phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực hoạt động và từng bước hiện đại hóa ngân hàng theo định hướng của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB cho biết, những năm gần đây, VDB đã tập trung đổi mới toàn diện hoạt động, từng bước hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao tính tự chủ, mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Trong quá trình đó, việc hợp tác với các tổ chức tín dụng có kinh nghiệm và năng lực hàng đầu như BIDV có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của VDB.

Theo ông Lê Văn Hoan, trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn mới sẽ tạo điều kiện để hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh của nhau, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển sản phẩm dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đại diện BIDV, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV khẳng định BIDV luôn đánh giá cao vai trò của VDB trong việc thực hiện các chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. BIDV cam kết phối hợp chặt chẽ với VDB để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, qua đó góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và nền kinh tế.

Trong thời gian tới, VDB và BIDV sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác thông qua sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ tại Trụ sở chính và các chi nhánh trên toàn quốc. Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động của VDB, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển tài chính xanh và tăng cường khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao cho khách hàng, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(Nguồn: Ngân hàng VDB)