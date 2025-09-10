Hội nghị được chia thành hai đợt (ngày 9 - 10/9 và 11 - 12/9), bảo đảm toàn bộ 100% cán bộ, đảng viên, người lao động VDB được tập huấn. Nội dung chương trình tập trung vào những vấn đề cốt lõi: tổng quan về AI, vai trò và xu hướng phát triển; giới thiệu, thực hành các công cụ phổ biến như ChatGPT, Gemini, NotionAI, Canva AI trong công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, xây dựng báo cáo và kế hoạch; thảo luận chuyên sâu về đạo đức, pháp lý, bảo mật và nguyên tắc sử dụng AI phù hợp với định hướng chính trị.

Tại VDB, hội nghị kết nối qua hơn 70 điểm cầu trực tuyến trên toàn hệ thống, với sự tham dự của khoảng 2.039 cán bộ, đảng viên, người lao động. Các chi nhánh và sở giao dịch trực thuộc cũng tham dự đầy đủ theo quy định.

Đại diện VDB cho biết, việc tổ chức tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên và người lao động VDB nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn và quản trị, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, tham mưu và tổng hợp. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn hệ thống VDB đang triển khai Dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin, hội nghị tập huấn đã bổ sung kịp thời nền tảng tri thức và công cụ hỗ trợ, tạo tiền đề để VDB đẩy mạnh chuyển đổi số, bắt kịp xu thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội nghị tập huấn ứng dụng AI do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lần này góp phần nâng cao năng lực đội ngũ, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động VDB. Đây cũng là động lực quan trọng để toàn hệ thống VDB thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa ngân hàng và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

