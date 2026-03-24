Trong khuôn khổ báo cáo thường niên Travel Predictions 2026, Booking.com đã vinh danh Kochi, thành phố cảng của bang Keralam (Ấn Độ), là một trong 10 điểm đến xu hướng của năm 2026.

Theo dữ liệu được công bố từ Booking.com, Kochi là một trong 10 điểm đến tại Ấn Độ được du khách toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trong nửa đầu. Thành phố này ghi nhận mức tăng trưởng 30% lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hấp dẫn đa dạng của Kochi - từ du lịch chữa lành và tâm linh, trải nghiệm thiên nhiên, cho đến di sản văn hóa lâu đời.

Lịch sử giao thương dần định hình danh xưng “nữ hoàng”

Nằm trên bờ biển Malabar thuộc bang Keralam, nhờ cảng nước sâu tự nhiên và vị trí nằm trên các tuyến hàng hải kết nối Ấn Độ với Trung Đông, Trung Quốc và sau này là châu Âu, Kochi trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho các loại gia vị quý như hồ tiêu, bạch đậu khấu và quế.

Hoạt động giao thương sôi động đã thu hút thương nhân và nhà thám hiểm từ nhiều nơi trên thế giới.

Qua nhiều thế kỷ giao thương và giao thoa văn hóa, Kochi dần được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng vùng biển Ả Rập.”

Dấu ấn lịch sử ấy vẫn hiện diện tại các khu vực như Fort Kochi, những con phố sôi động của Jew Town ở Mattancherry, nơi các nhà thờ thời Bồ Đào Nha, nhà ở kiểu Hà Lan, giáo đường Do Thái cổ và các khu chợ gia vị lâu đời cùng tồn tại.

Sức hút của cảnh quan và nhịp sống đặc trưng đã và đang định hình lại cách du khách lựa chọn chỗ nghỉ tại Kochi. Theo khảo sát từ Booking.com, loại hình nhà nghỉ dưỡng (holiday homes) đang được du khách tìm kiếm nhiều hơn với 80% tăng trưởng về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là B&B - chỉ cung cấp nơi ngủ và bữa ăn sáng (+66%), nhà khách (+54%), villa (+38%) và homestay (+26%).

Du khách đang muốn cảm nhận nhiều hơn thay vì chỉ có một nơi nghỉ ngơi: họ muốn sống trong không gian của thành phố, muốn ở trong một căn nhà cổ ven kênh rạch hay thư giãn giữa homestay bên cạnh một vườn dừa.

Vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa

Thành phố này mang dáng dấp của một vùng đất từng chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Ả Rập đến châu Âu, tạo nên một bản sắc độc đáo.

Nhắc đến Kochi thì không thể không nhắc đến Kathakali, loại hình sân khấu cổ truyền nổi tiếng của Keralam. Nghệ thuật này gây ấn tượng với lớp hóa trang cầu kỳ và trang phục rực rỡ. Kết hợp với những cử chỉ tay, ánh mắt và biểu cảm gương mặt được luyện tập trong nhiều năm, Kathakali tái hiện các câu chuyện thần thoại Ấn Độ theo cách giàu tính biểu đạt.

Thủ phủ gia vị và nền ẩm thực ven biển đặc sắc

Kochi còn sở hữu một nền ẩm thực hấp dẫn không kém. Hải sản giữ vai trò quan trọng trong ẩm thực Kochi nhờ lợi thế ven biển. Những món như cá nấu với nước cốt (meen curry), tôm nướng gia vị hay cá chiên kiểu Keralam thường kết hợp dừa, me và các loại gia vị đặc trưng của vùng, mang đến hương vị đậm đà và tươi mới đặc trưng của ẩm thực ven biển Malabar.

Để cảm nhận trọn vẹn hương vị của những món ăn này, du khách có thể thưởng thức bữa tiệc Sadya truyền thống với các món được dọn trên lá chuối tươi theo phong cách địa phương.

Làm cách nào để đến Kochi?

