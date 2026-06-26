Em là cô gái Việt Nam là một ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước.

Sao Mai Huyền Trang trong "Em là cô gái Việt Nam".

MV Em là cô gái Việt Nam được quay chính ở Huế, đặc tả nét đẹp dịu dàng và kín đáo của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo đó, là miền Tây với những đoá sen hồng đặc trưng và một địa điểm không thể không có mặt trong MV đó chính là Thủ đô Hà Nội, nơi lưu giữ những giá trị văn hoá đặc sắc “chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” thể hiện sự tinh tế, trí tuệ của người phụ nữ.

Hình ảnh trong MV.

Với bài hát này, Huyền Trang thêm một lần khẳng định vị thế của cô trong làng nhạc hiện tại. Một giọng hát dân gian đủ ngọt nhưng không “sến”, đủ mặn mà nhưng không quá “đậm” màu dân gian, cách hát pha trộn giữa cổ điển và pop cùng cái “e” dân gian đặc trưng đã tạo nên sự khác biệt của Huyền Trang đối với nhiều giọng ca dân gian khác.

Trong nỗ lực tìm tòi và sáng tạo con đường riêng của mình, Huyền Trang chưa bao giờ nản chí và có ý định từ bỏ, cô luôn dồi dào năng lượng, đầy nhiệt huyết và mong muốn tạo được sự mới mẻ qua mỗi lần ra sản phẩm mới. Chính vì thế khi nghe bài hát Em là cô gái Việt Nam, khán giả sẽ cảm nhận được trong giọng hát ấy vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dịu dàng, vừa hiện đại trẻ trung của nhạc nhẹ mà vẫn rất ngọt ngào đặc trưng của dân gian.

Nhân dịp này, Huyền Trang cũng phát hành MV Chiều ơi - một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. MV vừa khoe giọng hát của Huyền Trang ở một dòng nhạc khác sở trường, vừa góp phần quảng bá vẻ đẹp của Móng Cái.

“Hôm nay là thứ 6, ngày 26/6/2026 - đúng ngày sinh nhật Huyền Trang tròn 36 tuổi, đó là một thời khắc mà chắc chắn sẽ không lặp lại trong đời bởi những con số trùng nhau kỳ diệu đến như vậy. Vì thế, Huyền Trang quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc này để đánh dấu một cột mốc trong đời, cũng như lưu giữ lại khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt của vũ trụ. Huyền Trang xin tặng MV này đến khán giả, để cảm ơn những tình cảm quý báu của đông đảo khán giả đã luôn yêu thương, cổ vũ và ủng hộ Huyền Trang trong suốt chặng đường 13 năm ca hát vừa qua” - Huyền Trang Sao Mai chia sẻ với VietNamNet.