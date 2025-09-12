Chùa nằm trên một gò đất nhỏ giữa hồ Yamdrok – một trong 3 hồ thiêng nổi tiếng nhất Tây Tạng. Nhờ địa thế hiểm trở, nhìn từ xa, chùa Rituo như lơ lửng giữa mặt nước xanh ngắt, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền ảo.

Ngôi chùa nằm giữa hồ thiêng, ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển. Ảnh: News.cn

Tương truyền, cái tên Rituo có nghĩa là "đá trên núi", lấy cảm hứng từ một tảng đá từng được lưu giữ 7 thế kỷ qua trong chùa. Người xưa tin rằng, tảng đá có thể chữa khỏi mọi bệnh tật.

Ảnh: News.cn

Theo tư liệu ghi chép, chùa Rituo được xây dựng từ thế kỷ XI. Chùa thờ nhiều tượng Phật quý, các bức tranh tường (thangka) mang phong cách nghệ thuật đặc trưng, phản ánh chiều sâu của tín ngưỡng và tư tưởng Phật giáo.

Điểm đặc biệt là nhiều bức họa trong chùa vẫn giữ được màu sắc nguyên vẹn sau hàng trăm năm, nhờ kỹ thuật pha màu cổ truyền kết hợp từ khoáng chất tự nhiên.

Ảnh: News.cn

Rituo có quy mô nhỏ và rất yên tĩnh. Các nhà sư nơi đây sống giản dị, tu hành trong không gian biệt lập, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chính sự khép kín ấy càng làm tăng thêm sự linh thiêng và huyền bí cho ngôi chùa.

Ảnh: News.cn

Tầm nhìn ngoạn mục từ Rituo cũng là điều du khách muốn trải nghiệm khi đặt chân tới đây. "Bạn có thể thấy những con linh dương Tây Tạng lướt qua... Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao phản chiếu trên mặt hồ", Tân Hoa Xã miêu tả.

Đây là điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích thiên văn. Ảnh: News.cn

Tuy nhiên, hành trình đến chùa không hề dễ dàng. Nhiều du khách thường chọn thuê xe riêng hoặc đi tour từ trung tâm Lhasa. Quãng đường đến hồ Yamdrok dài khoảng 100km, thường mất 2–3 giờ di chuyển bằng ô tô qua đèo Kamba La.

Ảnh: News.cn

Chùa Rituo còn gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Tây Tạng quanh vùng. Người dân tin rằng, đến cầu nguyện tại đây sẽ được phù hộ bình an, may mắn và mùa màng thuận lợi.