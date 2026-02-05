Bức họa thiên nhiên trải dài đến vô tận

Ngay từ khoảnh khắc cabin rời trạm, cảm giác lâng lâng bao phủ. Dưới chân là ruộng đồng mênh mông trải dài như tấm thảm lụa, uốn cong theo dòng phù sa. Xa hơn là những nếp nhà hiền hòa nép bên triền núi.

Khi cabin vươn lên cao, bức tranh thiên nhiên hiện ra tầng tầng lớp lớp: rừng xanh ôm đá, mây ôm đỉnh núi, gió ôm trọn cả một miền an yên. Tất cả đắm mình trong sắc trời An Giang cuối năm, khi nắng trong mà không gắt, gió se mà không lạnh, khiến chuyến đi trở nên mềm mại như một “khúc nhạc giao mùa”.

“Giữa đại ngàn và tầng mây phiêu lãng, ta bắt gặp phiên bản thuần khiết nhất của chính mình” đó là cảm giác nhiều người cảm nhận được khi lần đầu đặt chân lên cáp treo Núi Cấm. Những sợi dây thép căng ngang trời như những đường chỉ bạc dẫn lối, đưa bạn từ những vệt nắng cuối năm đến miền xanh bất tận của đỉnh Cấm Sơn. Ở đó, không gian như mở rộng hơn: mây cuộn trên đầu, rừng thở dưới chân, tiếng chim rì rầm giữa tán lá, tất cả thành một bản hòa âm kỳ diệu khiến tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thanh sạch.

Từ góc nhìn trên cao, bạn sẽ thấy Lâm Viên Hotel & Retreat hiện lên như ốc đảo thanh khiết ẩn mình trong phong cảnh núi non hùng vĩ. Những khối nhà thanh lịch, những con đường uốn lượn, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bóng núi… Chỉ một cái chạm mắt, du khách đã cảm nhận được sự chỉn chu, hiện đại và tinh thần hòa mình vào thiên nhiên mà khu nghỉ dưỡng mang lại.

Trang trí lung linh, tươi sáng tạo nên bầu không khí rộn ràng

Đi sâu vào quần thể, bạn còn thấy Thanh Long Water Park rực rỡ sắc màu, hồ nước xanh biếc nổi bật dưới nắng như một viên pha lê long lanh bên triền núi. Du khách như được trở về với một miền ký ức xưa nhưng được khoác lên chiếc áo hiện đại và đầy cảm xúc. Xa hơn là Nhà Hàng Hoa Anh Đào, sắc đỏ hồng kết hợp cùng sắc trắng nhã nhặn hiện lên giữa trời xanh, nơi những hương vị ẩm thực vùng Bảy Núi được nâng tầm tinh tế.

Cáp treo Núi Cấm không chỉ là phương tiện di chuyển mà đó chính là trải nghiệm du lịch độc đáo, là hành trình cảm xúc đưa du khách vượt khỏi những giới hạn thường nhật. Mỗi chuyến cabin lướt đi là một câu chuyện: chuyện của thiên nhiên vĩ đại, chuyện của những khát vọng làm du lịch xanh - bền vững, chuyện của sự giao hòa giữa hiện đại và truyền thống trên vùng đất An Giang linh thiêng.

Nét uy nghi tĩnh tại chốn non thiêng

Những ngày cuối năm và Tết đang đến gần, cáp treo càng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn hay du khách tìm kiếm một hành trình vừa nhẹ nhàng vừa ấn tượng.

Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển từ vàng sang cam rồi tím hồng, cả Núi Cấm như khoác lên lớp áo mới. Chuyến du ngoạn Lâm Viên Núi Cấm càng trở nên thi vị, lãng mạn như một “màn khiêu vũ của đất trời”.

Cabin lướt giữa mây trời - hành trình mở lối đến đỉnh Cấm Sơn

Nếu bạn đang tìm một hành trình khơi gợi cảm hứng, một chuyến đi để bắt đầu năm mới với năng lượng tích cực, hãy để Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm đưa bạn đến miền an nhiên ấy. Bay lên, để lòng nhẹ như mây hãy để Núi Cấm đồng hành ghi dấu một mùa lễ hội thật đáng nhớ cùng du khách muôn phương.

Minh Ngọc