Ngày 21/3, tại bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, Lễ hội Sóng Mun năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của cộng đồng người Dao Thanh Y, mang ý nghĩa cầu bình an, may mắn, mùa màng bội thu.

Nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo diễn ra tại lễ khai hội

Sân khấu hóa đời sống nông nghiệp của người Dao Thanh Y tại địa phương

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nghi thức cúng “Sóng Mun” tại miếu làng, cầu mưa thuận gió hòa. Nghi lễ cấp sắc là nét văn hóa đặc trưng của người Dao được tái hiện, tạo không gian linh thiêng. Người dân và du khách còn được nhận túi thơm như lời chúc bình an, may mắn.

Tái hiện lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y

Túi thơm như lời chúc bình an, may mắn dành tặng cho người dân và khách du lịch

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như thi vấn tóc thiếu nữ, thêu thủ công, thổi kèn lá dứa, kéo co, đẩy gậy… Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu văn hóa (hát đối, trình diễn trang phục truyền thống, thi mâm cỗ dân tộc) góp phần làm nổi bật đời sống tinh thần phong phú của người Dao Thanh Y.

Phần thi trình diễn trang phục truyền thống

Lễ hội không chỉ là dịp gắn kết cộng đồng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Quảng Đức quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa.

Lễ hội Sóng Mun diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3/2026.