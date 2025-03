Bi kịch gia đình 3 con trai ra đi trong căn nhà cũ sau tang lễ cho bố. Ảnh: MSN

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, trang MSN đưa tin hôm 1/3. Theo thông tin ban đầu, khi nghe tin người cha 90 tuổi qua đời, các con cháu ngay lập tức trở về quê nhà lo liệu đám tang.

Sau khi an táng, 4 người đàn ông gồm 3 người con trai và 1 con rể của người quá cố đã ở lại qua đêm tại ngôi nhà cũ trong làng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, họ được phát hiện đã qua đời.

Vụ việc này khiến người dân trong làng và cộng đồng không khỏi xót xa.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 người là do ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, thu thập chứng cứ.

Một số nguồn tin cho biết, ngôi nhà đó lâu không có người ở. Trời lạnh nên các nạn nhân đốt than để sưởi. Do hệ thống thông gió không tốt nên khí CO tích tụ trong phòng, làm 4 người tử vong.

CO là loại khí không màu, không mùi, rất độc hại.