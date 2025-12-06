Martinez Vega (45 tuổi, đến từ Cuba) đã có 10 năm sống tại Việt Nam. Với anh, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, bình yên và là nơi anh muốn gắn bó lâu dài.

Khi gặp gỡ và nên duyên với cô gái Cần Thơ - Trần Thị Yến Nhi, mong muốn đó của anh càng thêm chắc chắn. Cặp đôi quen nhau vào năm 2022 và chính thức về chung một nhà vào năm 2024.

Martinez và Yến Nhi đã có 1 năm về chung nhà. Ảnh cắt từ clip

Mẹ vợ của Martinez là bà Trần Thị Nguyệt Lệ (53 tuổi, quê Cần Thơ). Mối quan hệ mẹ vợ - con rể suốt thời gian qua đem đến nhiều cung bậc cảm xúc thú vị.

Bà Lệ kể về lần ra mắt hài hước của chàng rể Cuba: “Ngày Nhi dắt Martinez về ra mắt, chúng tôi đang ở TPHCM. Tôi nhìn cậu ấy bằng 'nửa con mắt' vì cậu ấy xăm hình, còn tôi lại không thích việc đó. Tôi cho rằng, hình xăm khiến con người hung dữ hơn. Nhưng tiếp xúc dần, tôi lại thấy chàng trai này hiền và tội nghiệp, không giống vẻ bề ngoài”.

Martinez cũng cảm nhận được cái nhìn dè chừng của mẹ vợ tương lai trong lần gặp đầu tiên. Anh thấy bà Lệ nhìn mình chằm chằm, tuy nhiên điều đó không khiến anh khó chịu. Anh hiểu, bà là một phụ nữ truyền thống nên cần thêm thời gian để đôi bên hiểu nhau hơn.

Bà Lệ bên cháu ngoại - con gái của Martinez và Yến Nhi. Ảnh cắt từ clip

Kể từ đó, mỗi lần gặp gỡ gia đình Yến Nhi, Martinez đều đem đến một cái nhìn khác. Chàng trai Cuba thành công thuyết phục gia đình bạn gái bằng tình cảm chân thành. Cuối cùng, cặp đôi có một đám cưới đẹp, mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Càng tiếp xúc với Martinez, bà Lệ càng “ưng” chàng rể ngoại quốc. Thấy con rể nhanh chóng hòa nhập với văn hóa Việt nói chung và văn hóa miền Tây nói riêng, bà rất vui lòng.

Martinez thích sống ở Việt Nam, thích được đi du lịch Sa Pa, Đà Lạt và các địa danh nổi tiếng ở miền Tây. Ngay cả khi vợ gợi ý quay trở về Cuba sống hoặc đi du lịch ở những quốc gia khác, anh cũng không mặn mà. Anh thực sự muốn tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của dải đất hình chữ S.

Chàng trai Cuba cũng đam mê ẩm thực Việt Nam, thích ăn những món như: bún, phở, cơm chiên... Nhờ đó, những bữa cơm gia đình của họ thường quây quần, ấm áp mà không có bất kỳ khoảng cách nào.

Chàng trai Cuba hạnh phúc khi được làm rể miền Tây. Ảnh cắt từ clip

Dù ít giao tiếp với nhau vì bất đồng ngôn ngữ nhưng bà Lệ vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm chân thành của chàng rể Cuba dành cho gia đình mình. Điều khiến bà ưng ý nhất ở chàng rể là luôn yêu thương, nhường nhịn vợ.

“Tôi rất ưng ý chàng rể này. Mỗi khi về quê, hễ gặp ai, con rể cũng cúi đầu chào, xóm giềng yêu quý nó lắm. Lâu lâu, hàng xóm lại nói với tôi: ‘Rể của chị dễ thương quá. Nhìn hầm hố vậy thôi chứ hiền lắm’”, bà Lệ kể.

Martinez cũng có cảm nhận rất tốt về mẹ vợ. Với anh, bà là người mẹ thứ 2 của mình và không có điểm gì để chê.

Mỗi khi Martinez về Cần Thơ, bà Lệ luôn nấu cho anh suất ăn hợp với khẩu vị. Bà thậm chí còn nấu rất nhiều phần ăn, rồi cấp đông và gửi ra thành phố cho con rể.

“Mẹ vợ rất tốt, mẹ là số 1”, anh Martinez nói.

Khác với bà Lệ, chồng của bà – ông Hùng có cảm tình với Martinez ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ mới tiếp xúc thoáng qua, ông đã thấy chàng trai này hiền lành, lễ phép và chân thành. Ông sớm ủng hộ chuyện tình cảm của con gái.

“Con rể tôi tâm lý lắm. Dù không hiểu ngôn ngữ Việt nhưng biết cách quan tâm mọi người. Mỗi khi tôi lên TPHCM khám bệnh, con rể đều đưa đi, thậm chí còn đưa tay, đưa vai cho tôi vịn vào và dìu cha cẩn thận”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng rất yêu quý chàng rể ngoại quốc. Ảnh cắt từ clip

Nhi là con gái duy nhất của bà Lệ - ông Hùng. Sau tất cả, vợ chồng bà hạnh phúc khi con gái tìm được người chồng tâm lý, luôn yêu thương, nhường nhịn vợ.

“Con tôi thích là tôi thích, con tôi chịu là tôi chịu... Tôi nói với Nhi: ‘Con nói với chồng con, khi về đây thì đừng nghĩ ngợi, mặc cảm chuyện gì. Nhà này của cha mẹ cũng xem như nhà của các con, ba muốn gia đình có sợi dây gắn kết”, ông Hùng chia sẻ.