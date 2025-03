Megan Fox vừa sinh con lần 4. Dù đã là mẹ 4 con, nữ diễn viên vẫn giữ phong cách thời trang táo bạo, khẳng định vẻ đẹp mạnh mẽ và quyến rũ.

Nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và gu thời trang gợi cảm, vừa hạ sinh con gái với bạn trai cũ, rapper Machine Gun Kelly (MGK) vào ngày 27/3/2025. Đây là đứa con thứ 4 của cô sau 3 con trai chung với chồng cũ Brian Austin Green. MGK đã xác nhận tin vui này trên Instagram, gọi con gái của họ là “hạt giống thiên đường nhỏ bé của chúng tôi”.

Megan Fox và Machine Gun Kelly chào đón đứa con đầu lòng (Nguồn: Machine Gun Kelly/She Knows)

Trước khi sinh con gái, Megan Fox đã có ba con trai với chồng cũ Brian Austin Green: Noah (13 tuổi), Bodhi (11 tuổi) và Journey (9 tuổi). Cô và Machine Gun Kelly bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng chia tay vào tháng 11/2024, không lâu sau khi cô công bố mang thai. Dù không còn bên nhau, cả hai vẫn cam kết cùng nuôi dưỡng con gái chung.

Dù mang thai, Megan Fox vẫn duy trì phong cách thời trang táo bạo. Tại sự kiện GQ Men of the Year tháng 11/2024, cô diện bộ váy ren xuyên thấu khoe bụng bầu đầy tự tin. Trước đó, cô cũng nhiều lần xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ trang phục cắt xẻ ấn tượng, thể hiện tinh thần tự do và mạnh mẽ.

Phong cách thời trang táo bạo, đầy quyến rũ của Megan Fox (Nguồn: Tylor Klipfel)

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với ELLE, Megan tiết lộ cô thực sự thích phong cách menswear thoải mái hơn nhưng vì yêu cầu sự kiện, cô thường chọn những bộ cánh ôm sát, tôn dáng.

Sự nghiệp của Megan Fox gắn liền với hình ảnh quyến rũ, từ vai diễn trong Transformers đến phong cách gothic sang trọng mà cô theo đuổi gần đây. Sự thay đổi phong cách của cô sau khi làm mẹ 4 con càng khẳng định hình tượng phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, độc lập và không ngại thể hiện bản thân ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Megan Fox đảm nhận vai Mikaela Banes trong bom tấn "Transformers" (Nguồn: Transformers)

Với việc vừa sinh con thứ 4 nhưng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, Megan Fox tiếp tục chứng minh cô không chỉ là biểu tượng gợi cảm mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống riêng tư.

Machine Gun Kelly và Megan Fox trong MV "Bloody Valentine":