Doanh thu hơn 7.400 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1.000 tỷ

Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu toàn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ước đạt 7.428,3 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 6.876 tỷ đồng, vượt 101,1% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty dự kiến đạt 965 tỷ đồng; riêng công ty mẹ đạt 947,1 tỷ đồng, vượt hơn 8% kế hoạch năm.

Trong năm, tổng lưu lượng xe qua các tuyến cao tốc do VEC quản lý đạt khoảng 75 triệu lượt, tăng hơn 10% so với năm 2024. Doanh thu thu phí đạt khoảng 6.522 tỷ đồng, tăng gần 9,4%. Công tác vận hành, bảo trì được duy trì ổn định, giao thông thông suốt trong các dịp cao điểm lễ, Tết.

VEC cho biết kết quả trên đạt được trong bối cảnh thị trường tài chính - kinh tế thế giới biến động, tỷ giá và chi phí vốn tăng, nhiều dự án gặp khó khăn về thủ tục và tiến độ. Tổng công ty đã triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả vận hành khai thác, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính.

Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số

Một dấu ấn lớn trong năm 2025 là việc Chính phủ phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho VEC giai đoạn 2024-2026, nâng vốn điều lệ lên hơn 38.600 tỷ đồng. Việc tăng vốn giúp doanh nghiệp củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng triển khai các dự án cao tốc quy mô lớn và thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Cùng với đó, VEC tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc, thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin, triển khai nhiều hệ thống quản trị số như giám sát dữ liệu thu phí tập trung, hệ thống quản lý tài sản - bảo trì, lưu trữ đám mây và nâng cấp hạ tầng dữ liệu.

Đẩy mạnh đầu tư dự án, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Trong năm 2025, VEC tiếp tục triển khai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và đã đưa vào khai thác tạm thời một số đoạn tuyến từ tháng 8/2025, hướng tới hoàn thành toàn dự án vào tháng 9/2026. Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2025 ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã khởi công các dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đoạn Yên Bái - Lào Cai; tham gia đầu tư dự án Vành đai 4 Hà Nội; chuẩn bị phương án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 6 làn xe.

VEC cũng thu xếp hàng nghìn tỷ đồng vốn vay và vốn đầu tư công cho các dự án, đồng thời đảm bảo nghĩa vụ trả nợ đúng hạn.

Năm 2026: tăng tốc đầu tư, hoàn thiện chiến lược phát triển mới

Bước sang năm 2026, VEC đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045. Cùng với việc nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ trên các tuyến cao tốc, nâng cao năng lực tài chính, tăng tốc đầu tư, hoàn thành các dự án lớn, khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.

Doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn thành dự án Bến Lức - Long Thành, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng, chuẩn bị đầu tư các trạm dừng nghỉ, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng và tăng cường chuyển đổi số.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, VEC cho biết sẽ tiếp tục chăm lo đời sống người lao động, duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông bền vững.

Theo lãnh đạo Tổng công ty, với nền tảng tài chính được củng cố, hệ thống tổ chức tinh gọn và các dự án đang triển khai, năm 2026 sẽ là giai đoạn tăng tốc quan trọng để VEC nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng mạng lưới cao tốc và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(Nguồn: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC)