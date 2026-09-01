Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến ngày 17/9 khiến nhiều khu vực đồi dốc, taluy và các tuyến giao thông trên địa bàn xã xuất hiện sạt trượt, nứt gãy, xói lở.

Đáng lo ngại nhất là khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang. Qua kiểm tra, vị trí vết nứt lớn nằm ở độ cao gần 40m trên sườn đồi, kéo dài hơn 200m. Nhiều điểm sạt trượt có chiều cao từ 1-2m.

Một khối lượng lớn đất trượt xuống khu vực nhà ở của 12 hộ dân dưới chân đồi. Vết nứt tiếp tục kéo dài xuống hai bên mặt đường từ khu En đi bản Năng Cát, rộng khoảng 20cm, có điểm lên tới 40cm, khiến mặt đường bị đứt gãy, sụt lún.

Lực lượng chức năng kiểm tra vết nứt trên sườn đồi. Ảnh: Lê Dương

12 hộ dân dưới chân đồi được di dời khẩn cấp. Ảnh: Lê Dương

Vết nứt kéo xuống chân đồi làm đứt, gãy mặt đường nhựa. Ảnh: Lê Dương

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo cấm các phương tiện qua lại. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Sơn, khối đất tại đồi Lau Ván có sự dịch chuyển rõ rệt và đang tiếp tục sạt trượt. Nếu mưa tiếp diễn, nguy cơ toàn bộ khối đất đồi và một phần mặt đường mất ổn định, sạt xuống taluy âm là rất lớn.

Trước tình hình trên, UBND xã Linh Sơn di dời khẩn cấp 12 hộ với 45 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng được bố trí theo dõi, cảnh giới, cắm biển cảnh báo và không để người dân tự ý trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở.

“Địa phương đang tiếp tục theo dõi các vết nứt, vị trí sạt trượt, đồng thời khoanh vùng nguy hiểm và sẵn sàng mở rộng phạm vi sơ tán khi có diễn biến bất thường”, ông Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, UBND xã đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở đồi Lau Ván để triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.