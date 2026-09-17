Ngày 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Đà Bắc xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá làm 3 người tử vong.

Theo đó, rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn D. (SN 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở taluy. Thời điểm này, khoảng 40m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong gia đình.

Vụ sạt lở đất đã vùi lấp 3 người trong một gia đình. Ảnh: V.H

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn. Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng 2 máy xúc được huy động, khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 3 nạn nhân, tất cả đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân gồm: ông Xa Văn D., bà Đinh Thị H. (SN 1979, vợ ông D.) và bà Xa Thị C. (SN 1947, mẹ ông D.).

Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hiện UBND xã Đà Bắc tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời rà soát, đánh giá mức độ an toàn khu vực xảy ra sạt lở và các hộ dân lân cận, chủ động tổ chức di dời người, tài sản đến nơi an toàn nếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở.