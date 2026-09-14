Chiều 14/9, ông Đinh Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết mưa lớn những ngày qua khiến gần 100m bờ kè suối trên địa bàn bị sạt lở, sụt lún.

Điểm sạt lở nằm tại khu vực bãi kiểm hóa của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Dân Hóa, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều container, công trình và tài sản.

Vị trí sạt lở cách quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m. Ảnh: N. A

Theo ông Thảo, vị trí sạt lở cách quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng từ cửa khẩu sang Lào và cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Dân Hóa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các đơn vị liên quan huy động phương tiện, tổ chức di dời container cùng nhiều tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đến nay, toàn bộ container tại khu vực nguy hiểm đã được di dời đến vị trí an toàn.

Cận cảnh khu vực sạt lở. Ảnh: N. A

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn.

UBND xã Dân Hóa khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là khu vực ven sông, suối.

Khi phát hiện điểm sạt lở, cây đổ hoặc nguy cơ mất an toàn, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.