Những vị trí chiến lược đón đầu cơ hội thị trường

4 văn phòng mới của VHS Group được đặt tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, kết nối thuận lợi với các dự án quy mô lớn và những trung tâm kinh tế đang phát triển của TP.HCM.

Trong đó, văn phòng Hóc Môn tọa lạc tại số 4/175 đường Đặng Công Bỉnh (đường Thanh Niên), xã Xuân Thới Sơn, nằm gần khu vực phát triển của đại đô thị Vinhomes Sài Gòn Park Hóc Môn. Đây được xem là một trong những khu vực đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ tiềm năng tăng trưởng hạ tầng và dân cư.

Tại Cần Giờ, văn phòng mới được đặt gần khu vực triển khai dự án Vinhomes Green Paradise - dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự thay đổi diện mạo đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM trong những năm tới.

Ở khu Đông, văn phòng T5-08 Vinhomes Grand Park hiện diện ngay trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tư vấn, giao dịch và chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, văn phòng tại số 268A đường Dương Thị Giang, phường Đông Hưng Thuận đóng vai trò là đầu mối vận hành, kết nối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại TP.HCM.

Một trong những văn phòng mới khai trương của VHS Group tại TP.HCM. Ảnh: DNCC

Theo đại diện VHS Group, hệ thống văn phòng không chỉ phục vụ nhu cầu làm việc của đội ngũ kinh doanh mà còn được định hướng trở thành các trung tâm tư vấn BĐS chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và nhà đầu tư.

Tăng trưởng nhân sự ấn tượng

Song song với việc mở rộng mạng lưới văn phòng, VHS Group cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về quy mô nhân sự tại thị trường phía Nam.

Từ khoảng 30 chuyên viên kinh doanh trong giai đoạn đầu tham gia thị trường TP.HCM, đến nay doanh nghiệp đã phát triển đội ngũ lên hơn 150 nhân sự hoạt động trên toàn hệ thống.

Đội ngũ đông đảo của VHS Group trong lễ kick-off dự án Vinhomes Saigon Park.

Sự tăng trưởng này được xem là kết quả của quá trình mở rộng thị trường, đồng thời phản ánh nhu cầu gia nhập các đơn vị phân phối có hệ thống vận hành chuyên nghiệp trong bối cảnh ngành BĐS đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới.

Khẳng định tầm nhìn chiến lược và mục tiêu phát triển dài hạn

Việc đồng loạt khai trương thêm các văn phòng mới được xem là bước đi nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của VHS Group.

Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường miền Bắc, doanh nghiệp xác định giai đoạn 2025-2026 là thời điểm tăng tốc mở rộng hiện diện tại miền Nam. Mục tiêu là từng bước xây dựng hệ thống phân phối có độ phủ rộng trên toàn quốc, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ khách hàng tại các thị trường trọng điểm.

Theo giới chuyên môn, trong bối cảnh thị trường BĐS đang bước vào chu kỳ phát triển mới, việc đầu tư đồng bộ vào nhân sự, hệ thống vận hành và mạng lưới văn phòng sẽ là yếu tố quan trọng giúp các đơn vị phân phối gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Bà Nguyễn Mai Khanh – CTHĐQT VHS Group cùng đội ngũ Ban lãnh đạo cắt băng khai trương chi nhánh mới. Ảnh: DNCC

Trong thời gian tới, TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục đón nhận nhiều dự án quy mô lớn từ các chủ đầu tư uy tín, tạo thêm cơ hội cho các đơn vị phân phối có sự chuẩn bị bài bản về nguồn lực và hệ thống vận hành.

Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng để thu hút nhân tài

Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh, VHS Group cho biết doanh nghiệp tập trung xây dựng môi trường làm việc hướng đến phát triển con người và nâng cao năng lực đội ngũ.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn tại VHS Group. Ảnh: DNCC

Các chương trình đào tạo chuyên môn, chính sách ghi nhận thành tích cùng lộ trình phát triển nghề nghiệp được triển khai thường xuyên nhằm tạo điều kiện để nhân sự phát huy năng lực và gắn bó lâu dài.

Việc mở rộng hệ thống văn phòng lần này không chỉ phục vụ chiến lược phát triển thị trường mà còn góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lực lượng lao động trong lĩnh vực BĐS tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Với việc liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư vào nguồn nhân lực và ghi dấu ấn tại nhiều dự án trọng điểm, VHS Group đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường phân phối BĐS, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

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