Với cương vị là Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh An Giang, Hòa thượng Danh Đổng luôn tâm nguyện Phật pháp không xa rời thế gian pháp. Theo đó, Hòa thượng đã chuyển hóa lòng từ bi của người con Phật thành những hành động kiến tạo xã hội cụ thể, dẫn dắt các chùa Nam tông Khmer thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương.

Hòa thượng Danh Đổng (thứ 3 từ trái qua), người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh An Giang tham dự chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào DTTS khu vực Nam Bộ năm 2026, do Tổng cục Chính trị tổ chức. Ảnh: Trung Phạm

Dưới sự chỉ đạo sâu sát và uy tín tập hợp sư sãi của Hòa thượng, công tác từ thiện xã hội của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua đã đạt được những con số ấn tượng.

Riêng năm 2025, nguồn lực vận động gần 14 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm và phật tử trong, ngoài tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; xây dựng 18 cây cầu giao thông, sửa chữa đường sá, khoan giếng nước sạch cho các phum sóc khó khăn; trao tặng 10.390 phần quà nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer và Tết Nguyên đán; hỗ trợ 5 hệ thống máy lọc nước sạch cho các chùa có nhận nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa và tổ chức hỏa táng miễn phí cho người nghèo khi qua đời.

Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang chia sẻ: "Mỗi công trình mọc lên, mỗi cây cầu được khánh thành không chỉ nối liền những bờ vui, mà còn là minh chứng cho vai trò của người có uy tín phát huy mạnh mẽ trong công tác an sinh. Hòa thượng Danh Đổng là người luôn đau đáu với nỗi lo của người nghèo, biến lòng từ bi thành những hành động cụ thể".

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông thăm hỏi và trao quà đến Hòa thượng Danh Đổng - người có uy tín nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer. Ảnh: Tào Đạt

Giữ hồn cốt văn hóa cho phum sóc

Đối với đồng bào người Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục của cả phum sóc. Dựa trên văn hóa truyền thống đó, Hòa thượng Danh Đổng đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Hòa thượng trực tiếp chỉ đạo trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang tổ chức hội đồng thi tốt nghiệp tiểu học Pali, Kinh Luận Giới và Ngữ văn Khmer năm học 2025-2026 tại chùa Sóc Xoài, với gần 100 tăng sinh, thí sinh tham dự. Tất cả các tăng sinh đều hoàn thành tốt yêu cầu đề ra.

“Tính đến nay, Hội ĐKSSYN đã sửa chữa nâng cấp 64/142 ngôi chùa Nam tông (với hơn 100 công trình chánh điện, sala, tăng xá...), trong đó Hội ưu tiên mở thêm các phòng học dạy chữ Khmer cho con em đồng bào vào dịp hè năm học 2025-2026 này”, Hòa thượng Danh Đổng cho biết.

Bên cạnh đó, Hội ĐKSSYN đã đồng hành cùng các sở, ngành tổ chức thành công các lễ hội đặc trưng đậm đà bản sắc, như: Lễ hội đua bò, Ok Om Bok, cúng trăng, đua ghe ngo.

Với vai trò chủ tịch Hội và là người có uy tín, Hòa thượng đã nỗ lực tham mưu để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng mới ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer và tăng mức thù lao cho giáo viên dạy chữ Khmer tại chùa vào dịp hè.

Hòa thượng đã hướng Phật tử và vận động sư sãi kết hợp hài hòa giữa việc tu học đạo pháp và gìn giữ tinh hoa dân tộc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cầu nối vững chắc giữa Đạo pháp và Dân tộc

Không chỉ bó hẹp không gian tu tập nơi cửa chùa, Hòa thượng Danh Đổng là biểu tượng cho sự gắn bó mật thiết giữa Phật giáo Nam tông Khmer với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.

Bản thân là đại biểu HĐND tỉnh, Hòa thượng Danh Đổng luôn xác định trách nhiệm với công tác xây dựng chính quyền, tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp, văn kiện Đại hội Đảng; vận động đồng bào thực hiện quyền công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

"Thời gian qua, nhiều vị chức sắc trong Ban Chấp hành Hội đã đại diện cho tiếng nói nhân dân tham gia ứng cử HĐND và các tổ chức xã hội lớn được các cấp chính quyền, cộng đồng ghi nhận”, ông Danh Phúc chia sẻ.

Theo ông Danh Phúc, những năm qua bằng uy tín và trách nhiệm của mình, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động tín đồ chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Người có uy tín, chức sắc tôn giáo chính là lực lượng nòng cốt, cầu nối trực tiếp, tin cậy để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, tôn giáo; góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ông Danh Phúc khẳng định.