Dự buổi tiếp còn có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác dân tộc, tôn giáo cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã tiếp xã giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào Bua-không Nam-mạ-vông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Vai trò quan trọng của công tác dân tộc và tôn giáo

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định, việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở tổ chức lại Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với công tác dân tộc và tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết các tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang mong muốn các cơ quan chuyên môn của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất. Ảnh: Lê Anh Dũng

Kế thừa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ trước đây với các cơ quan chức năng của Lào, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam cùng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào đã trao đổi Thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2035.

Thỏa thuận nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo dựa trên cơ sở nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, qua đó, góp phần không ngừng củng cố, vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng mong muốn các cơ quan chuyên môn của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể hằng năm, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào Bua-không Nam-mạ-vông đề nghị hai bên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi, nâng cao chất lượng thực hiện các kế hoạch phối hợp song phương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thúc đẩy cơ chế phối hợp hiệu quả giữa hai nước

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Bua-không Nam-mạ-vông cho biết, hiện nay, Chính phủ Lào cũng đặc biệt quan tâm và dành mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng quà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào Bua-không Nam-mạ-vông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông nhấn mạnh, công tác dân tộc và tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi sự lãnh đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ và phải dành nguồn lực thích đáng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện.

Nhất trí với những đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới, phía Lào cho rằng, công tác dân tộc và tôn giáo là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời khẳng định giữa Việt Nam và Lào có nhiều điểm tương đồng trong thực tiễn triển khai lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào Bua-không Nam-mạ-vông và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, hai bên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực hiện các kế hoạch phối hợp song phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở mỗi nước.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.