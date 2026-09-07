Cách bố trí này không hề ngẫu hứng mà dựa trên nguyên lý quang học, tâm lý học môi trường và kỹ thuật thiết kế ánh sáng chuyên nghiệp.

Khách sạn áp dụng kỹ thuật chiếu sáng phân lớp, kết hợp đèn hắt trần, đèn rọi điểm và đèn bàn. Ảnh: nultylighting

Hiệp hội Kỹ thuật Chiếu sáng Bắc Mỹ (IESNA) chỉ ra mắt người cảm thấy khó chịu nhất khi đối diện với hiện tượng chói lóa trực tiếp. Đèn trần công suất lớn chiếu thẳng từ trên xuống tạo ra các vùng bóng đổ gắt, làm mất đi chiều sâu của kiến trúc.

Tại các khu nghỉ dưỡng và biệt thự, giới thiết kế áp dụng kỹ thuật chiếu sáng phân lớp, kết hợp đèn hắt trần, đèn rọi điểm và đèn bàn. Ánh sáng được phản xạ qua tường thạch cao hoặc gỗ trước khi chạm tới mắt người.

Thủ pháp này giúp triệt tiêu điểm chói, làm nổi bật chất liệu nội thất và tạo cảm giác không gian rộng mở, đa chiều.

Nghiên cứu từ Trường Y Harvard về nhịp sinh học chỉ ra rằng ánh sáng trắng, có cường độ cao và giàu bước sóng xanh lam ức chế mạnh quá trình tiết melatonin, hormone điều hòa giấc ngủ.

Khi tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ vào buổi tối, não bộ bị đánh lừa rằng trời vẫn sáng, dẫn đến trạng thái căng thẳng thần kinh và khó thư giãn.

Các khách sạn cao cấp luôn kiểm soát nhiệt độ màu (CCT) ở dải 2.200K đến 2.700K (ánh sáng vàng ấm), với chỉ số hoàn màu CRI trên 90.

Mức sáng này mô phỏng hoàng hôn và ánh lửa tự nhiên, kích thích hệ thần kinh đối giao cảm, hạ nhịp tim và báo hiệu cho cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng.

Báo cáo nghiên cứu công bố trên Journal of Consumer Research chỉ ra rằng ánh sáng mờ giúp con người giảm bớt cảm giác bị quan sát, từ đó giải tỏa ức chế tâm lý và cảm thấy an toàn, tự do hơn.

Trong ngành khách sạn, việc hạ độ sáng tổng thể và chỉ nhấn sáng ở các điểm cần thiết tạo ra những "khoảng riêng tư vô hình" cho từng bàn ăn hoặc góc nghỉ, dù khách đang ở trong không gian sảnh chung.

Sự tương phản sáng - tối được tính toán kỹ lưỡng biến ánh sáng thành một yếu tố định hình đẳng cấp dịch vụ, nơi sự xa xỉ không đến từ việc phô diễn độ sáng mà nằm ở sự thấu hiểu thị giác và cảm xúc con người.

(Tổng hợp)