Cụ thể, khả năng tìm thấy iPhone phụ thuộc vào thời gian máy đã tắt, pin còn hay đã cạn hoàn toàn và các thiết lập Find My trên thiết bị.

Nếu thao tác đủ nhanh, người dùng vẫn có thể xác định vị trí iPhone ngay cả khi máy không còn hoạt động bình thường.

Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp iPhone bị thất lạc. Pin sẽ tiếp tục giảm dần, trừ khi thiết bị vẫn được cắm sạc.

Find My có thể yêu cầu iPhone phát âm thanh ngay cả khi máy đang ở chế độ im lặng nhưng tính năng này vẫn cần nguồn điện. Với điện thoại bị đánh cắp, kẻ gian thường tắt nguồn hoặc ngắt kết nối mạng ngay sau khi lấy được thiết bị.

Kiểm tra các thiết lập Find My

Trước tiên, người dùng cần phân biệt giữa Tìm iPhone (Find My) và Mạng tìm (Find My network). Đây là hai tính năng liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Find My là ứng dụng dùng để xác định vị trí thiết bị. Trong khi đó, Find My network là mạng lưới thiết bị Apple sử dụng Bluetooth để hỗ trợ tìm thiết bị ngay cả khi thiết bị đó không kết nối Internet. Tính năng này có thể không được bật mặc định.

Người dùng iPhone nên đảm bảo đã bật cả Tìm iPhone và Mạng tìm. Ảnh: Engadget

Để kiểm tra, vào Cài đặt > [tên tài khoản] > Tìm > Tìm iPhone, sau đó đảm bảo cả Tìm iPhone và Mạng Tìm đều được bật.

Trong đó, Tìm iPhone là chức năng chính, còn Mạng Tìm cho phép xác định vị trí iPhone khi thiết bị ngoại tuyến, đang ở chế độ Dự trữ nguồn hoặc đã tắt nguồn.

Người dùng cũng nên bật Gửi vị trí sau cùng. Khi pin xuống mức rất thấp, iPhone sẽ tự động gửi vị trí cuối cùng đến Apple, giúp tăng khả năng tìm lại thiết bị.

Ngoài ra, Dịch vụ định vị tại Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị và Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth cũng cần được bật.

iPhone phải từng gửi vị trí đến Find My trong vòng bảy ngày gần nhất để hệ thống có thể sử dụng dữ liệu này.

Để kiểm tra nhanh, vuốt từ góc trên bên phải màn hình để mở Trung tâm điều khiển, sau đó nhấn giữ biểu tượng nguồn.

Trên màn hình tắt máy, người dùng sẽ thấy thông báo cho biết iPhone vẫn có thể được tìm thấy sau khi tắt nguồn.

Hạn chế khả năng kẻ gian ngắt kết nối

Nếu iPhone bị đánh cắp, kẻ gian có thể tìm cách đưa máy về trạng thái ngoại tuyến để khó bị theo dõi.

Người dùng có thể vào Cài đặt > Face ID & Mật mã, kéo xuống phần Cho phép truy cập khi bị khóa và tắt Trung tâm điều khiển.

Cách này ngăn người khác mở Trung tâm điều khiển từ màn hình khóa để bật chế độ máy bay và nhanh chóng ngắt kết nối của iPhone.

Kẻ gian vẫn có thể tắt nguồn thiết bị nhưng việc ngăn truy cập Trung tâm điều khiển giúp hạn chế một cách đơn giản để đưa máy về trạng thái ngoại tuyến.

Có thể giữ Siri hoạt động. Khi thực hiện các thao tác nhạy cảm như bật chế độ máy bay, Siri sẽ yêu cầu mở khóa iPhone.

iPhone có thể được tìm thấy trong bao lâu sau khi tắt?

Có thể tìm thấy iPhone nếu tắt nguồn nhưng cần một số điều kiện. Ảnh: Shutterstock

Với iPhone 11 trở lên có chip Ultra Wideband, ngoại trừ iPhone SE và các mẫu mang hậu tố "e", chạy ít nhất iOS 15, thiết bị vẫn có thể được tìm thấy sau khi tắt nguồn. Thời gian duy trì khả năng này phụ thuộc vào nguyên nhân khiến máy mất nguồn.

Nếu người dùng chủ động tắt iPhone trong khi pin vẫn còn, thiết bị có thể được định vị trong khoảng 24 giờ sau khi tắt.

Khi pin giảm xuống 0%, iPhone tương thích chưa hoàn toàn ngừng hoạt động. Với thiết bị chạy iOS 15.2 trở lên, máy có thể chuyển sang Chế độ Dự trữ nguồn (Power Reserve).

Đây không phải chế độ Nguồn điện thấp (Low Power Mode) dùng để kéo dài thời lượng pin. Power Reserve là trạng thái tiêu thụ rất ít năng lượng, có thể duy trì khoảng 5 giờ.

Trong thời gian này, một số tính năng quan trọng trong Apple Wallet, như chìa khóa xe hoặc thẻ giao thông, vẫn có thể sử dụng.

Để làm được điều đó, iPhone dùng phần năng lượng dự trữ cuối cùng để phát tín hiệu Bluetooth công suất thấp tới các thiết bị Apple ở gần, tương tự cách AirTag hoạt động.

Sau khoảng thời gian này, người dùng vẫn có thể xem vị trí được biết đến gần nhất của iPhone trong ứng dụng Find My trong tối đa 7 ngày.

Đó có thể là nơi người dùng để quên điện thoại, chẳng hạn sân bay, văn phòng hoặc quán cà phê, hoặc vị trí cuối cùng trước khi thiết bị bị lấy đi.

Nếu quá 7 ngày không có dữ liệu vị trí mới, Find My có thể hiển thị thông báo không tìm thấy vị trí.

Nên làm gì khi iPhone bị mất?

Ngay khi phát hiện iPhone thất lạc, người dùng nên mở Find My trên một thiết bị khác hoặc truy cập phiên bản web của dịch vụ để đánh dấu thiết bị là bị mất (Lost Mode).

Khi đó, iPhone sẽ hiển thị chế độ Lost Mode nếu được bật lại. Nếu đã kích hoạt tính năng Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection), Face ID hoặc Touch ID sẽ được yêu cầu để tắt chế độ này.

Người dùng cũng có thể để lại một thông báo trên màn hình khóa, như số điện thoại hoặc cách liên hệ, để người nhặt được máy có thể trả lại.

Apple khuyến nghị chỉ tắt Find My khi người dùng bán, đổi máy hoặc cho người khác iPhone. Trong các trường hợp còn lại, nên duy trì tính năng này.

Không chỉ hỗ trợ tìm iPhone thất lạc hoặc bị đánh cắp, Find My còn có thể giúp xác định vị trí AirTag thế hệ mới và các thiết bị tương thích với mạng Find My. Việc duy trì tính năng cũng khiến kẻ gian khó sử dụng iPhone bị đánh cắp như thiết bị của riêng họ.

(Theo Engadget)