Viện Nghiên cứu Zhiyuan, có trụ sở tại Hàng Châu và trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (NORINCO), hôm 4/9 giới thiệu Xiaoyuan tại Triển lãm Chăm sóc và Phục hồi chức năng Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Đơn vị phát triển gọi đây là robot dẫn đường đầu tiên trên thế giới kết hợp bánh xe và chân, được thiết kế dành cho người khiếm thị.

Robot chó dẫn đường của Viện Nghiên cứu Zhiyuan. Ảnh: Handout

Xiaoyuan sử dụng bánh xe để di chuyển êm và nhanh trên địa hình bằng phẳng, đồng thời có bốn chân để vượt cầu thang. Theo Viện Zhiyuan, thiết kế này nhằm giúp người khiếm thị có thể di chuyển độc lập hơn.

Robot được thiết kế để vận hành yên tĩnh, đặc biệt hữu ích với những người khiếm thị vốn phụ thuộc nhiều vào thính giác để nhận biết môi trường xung quanh.

Xiaoyuan cũng có khả năng phát hiện các chướng ngại vật phía trên đầu, như cành cây thấp, vốn khó nhận biết bằng những phương tiện hỗ trợ truyền thống như gậy.

Theo Viện Zhiyuan, robot đạt độ chính xác định vị ngoài trời ở mức centimet, với sai số dưới 30 cm. Tỷ lệ tránh chướng ngại vật đạt ít nhất 99% trong nhà và 96% ngoài trời.

Xiaoyuan được kết nối với nhiều dịch vụ hỗ trợ, gồm hệ thống của các liên đoàn người khuyết tật, bản đồ dành cho người khuyết tật và cổng hỗ trợ từ xa của tình nguyện viên. Người sử dụng có thể yêu cầu trợ giúp từ xa khi cần.

Trung Quốc hiện có hơn 17 triệu người khiếm thị, theo báo cáo của Tân Hoa Xã hồi tháng 5, dẫn số liệu từ Hiệp hội Người khiếm thị Trung Quốc (CAPVD).

Trong khi đó, CAPVD cho biết nước này chỉ có khoảng 400 chó dẫn đường đang hoạt động. Mỗi con chó dẫn đường có giá khoảng 200.000 NDT (hơn 775 triệu đồng) và cần khoảng một năm để huấn luyện.

Viện Zhiyuan chia sẻ đã ký các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tổ chức dành cho người khuyết tật tại tỉnh Chiết Giang, thành phố Hàng Châu và khu tự trị Nội Mông.

Đơn vị này cũng bắt đầu triển khai thử nghiệm Xiaoyuan tại một số địa điểm, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm và các trung tâm mua sắm ở Hàng Châu.

Sự xuất hiện của Xiaoyuan diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang thúc đẩy ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều lĩnh vực dân sự.

Một số doanh nghiệp khác cũng đang phát triển các sản phẩm tương tự. AI Robotics có trụ sở tại Bắc Kinh và RoboCT ở Hàng Châu đã phát triển robot khung xương ngoài (exoskeleton), được sử dụng tại bệnh viện và các trung tâm phục hồi chức năng nhằm hỗ trợ bệnh nhân lấy lại khả năng vận động.

(Tổng hợp)