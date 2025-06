Các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp 40-45%. Thực tế nhiệt độ ngoài trời theo cảm nhận có thể lên tới 45-46 độ C.

Điều kiện thời tiết như vậy rất dễ gây ra tình trạng say nắng, say nóng, đặc biệt với người di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc trong không gian thiếu khí (công xưởng, hầm lò...). Riêng ngày hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận, cấp cứu cho 7 trường hợp vào viện vì tình trạng bệnh lý trên.

Vì sao cần hạn chế ánh nắng tiếp xúc lên vùng vai gáy?

Dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong những ngày nắng nóng cao điểm, Bộ Y tế khuyến cáo "cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy".

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết vùng gáy được coi là trung tâm điều hòa thân nhiệt, giúp giữ nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cân bằng, không thay đổi nhiều theo tác động của môi trường.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu liên tục vào vùng đầu, gáy, trung tâm này sẽ bị tổn thương, làm rối loạn điều hòa thân nhiệt. Điều đó dễ gây tình trạng mất nước cấp, rối loạn các chức năng trong cơ thể, nhất là hệ thần kinh; thậm chí có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

Theo bác sĩ Hoàng, ánh nắng và sức nóng là hai nguyên nhân vật lý gây ra say nắng, say nóng. Do đó, tai nạn có thể xuất hiện ở ngoài trời, trong hầm lò, nhà máy - xí nghiệp, trong nhà, toa xe, trên ô tô…

Dùng kem chống nắng ra sao giữa thời tiết nắng nóng?

Bác sĩ Vũ Nguyệt Minh, Phó Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết nên sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và PA ít nhất là ba cộng hoặc bốn cộng trở lên; bôi kem 2-3 tiếng/lần, tránh tình trạng chỉ bôi 1 lần cho cả ngày, không cần bôi kem dưỡng trước khi bôi kem chống nắng.

"Chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng là nên dùng kem chống nắng, nghĩa là ở trong nhà có cửa kính, cửa sổ, trong ô tô cũng cần bôi kem", bác sĩ Minh nói với VietNamNet.

Bác sĩ Minh tư vấn cách dùng kem chống nắng trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Võ Thu

Vị bác sĩ nêu thực trạng không ít người chỉ bôi kem chống nắng một lần, khi ra đường không có kính râm, mũ hay khẩu trang. Một số nghiên cứu ở Mỹ cho thấy những người chỉ bôi kem chống nắng một lần trong ngày có nguy cơ với các vấn đề liên quan ánh sáng cao hơn so với người không dùng kem.

Người dân cũng cần hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h. Khi đi ra ngoài nên che kín gáy bằng cách đội mũ rộng vành, mặc áo có cổ cao, sử dụng khăn che mặt rộng có thể vòng ra sau che phủ phần gáy. Làm việc ngoài trời nên có quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát.

Trong thời tiết nắng nóng, cần uống ít nhất 1,5-2 lít nước/ngày, chia thành nhiều lần trong ngày. Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc có thể bổ sung thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol.