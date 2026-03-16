Ảnh minh họa: DM

Sau một buổi tập gym đẫm mồ hôi, việc vứt ngay quần áo bẩn vào máy giặt hoặc giỏ đồ dường như là giải pháp vệ sinh và tiện lợi nhất. Thế nhưng, theo các chuyên gia từ tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nước Anh, thói quen này thực chất đang "tiếp tay" cho vi khuẩn và mùi hôi bám trụ dai dẳng.

Các chuyên gia cho biết quần áo tập luyện thường được thiết kế với chất liệu đặc biệt có khả năng hút ẩm, giúp cơ thể luôn khô thoáng khi vận động. Tuy nhiên, chính cơ chế này cũng khiến mồ hôi, dầu cơ thể và vi khuẩn dễ bám sâu vào các sợi vải.

Nếu quần áo ẩm ướt được cho ngay vào máy giặt hoặc trong giỏ đồ bẩn mà không có thời gian thoáng khí, vi khuẩn sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra mùi hôi dai dẳng.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên treo hoặc phơi quần áo vài giờ để mồ hôi bay hơi trước khi giặt. Việc này giúp hạn chế vi khuẩn tích tụ, đồng thời giúp quá trình giặt sau đó hiệu quả hơn, theo DM.

Ngoài ra, để quần áo thể thao luôn sạch và không bị ám mùi, người dùng cũng nên lưu ý một số nguyên tắc khi giặt.

Lộn trái quần áo trước khi giặt: Mặt trong quần áo tiếp xúc trực tiếp với mồ hôi, dầu cơ thể, tế bào chết. Khi lộn trái, các khu vực bẩn nhất sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nước và bột giặt, giúp loại bỏ vi khuẩn hiệu quả hơn.

Đừng dùng quá nhiều chất tẩy rửa: Chất tẩy dư thừa sẽ đóng cặn trên vải, tạo thành lớp màng bọc lại vi khuẩn bên trong. Với quần áo có mùi nặng, có thể ngâm với dung dịch nước pha giấm trắng trước khi giặt.

Không nên dùng nước xả vải: Các hoạt chất trong nước xả vải sẽ phủ một lớp màng lên sợi vải, làm tắc nghẽn các lỗ thoát khí của đồ thể thao. Điều này không chỉ khiến áo quần mất khả năng thấm hút mồ hôi mà còn "nuôi" vi khuẩn gây mùi bên trong lớp màng đó.

Chọn đúng chế độ nhiệt độ: Các loại vải tổng hợp dùng trong thể thao rất nhạy cảm với nhiệt độ. Chuyên gia khuyên nên sử dụng chế độ giặt đồ tổng hợp hoặc chế độ chuyên dụng. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 30°C, hoặc thậm chí 20°C để bảo vệ cấu trúc sợi vải.

Không nên sử dụng máy sấy: nhiệt độ cao từ máy sấy là "kẻ thù" của sợi elastane, chất liệu tạo nên độ co giãn trong quần legging hay quần tập. Để giữ đồ tập bền lâu, hãy ưu tiên phơi khô tự nhiên trên giá phơi thay vì lạm dụng máy sấy nhiệt.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen giặt giũ, mọi người có thể giữ cho quần áo đi tập thể dục luôn sạch sẽ, thơm tho và bền lâu hơn.