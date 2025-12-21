Xu hướng phụ nữ du lịch một mình Theo nghiên cứu của Astute Analytica, du lịch một mình được dự đoán sẽ tăng trưởng cao nhất vào năm 2027, trong đó phụ nữ chiếm 55%. Một báo cáo thị trường năm 2024 của Grand View Research cũng chỉ ra, phụ nữ du lịch một mình chiếm 54,5% doanh thu toàn cầu của ngành du lịch một mình. Google Trends ghi nhận lượt tìm kiếm "du lịch một mình" tăng gấp đôi từ 2018 đến 2023. Đây trở thành từ khóa thu hút trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng, phụ nữ du lịch một mình cũng phải đối mặt với nhiều mối lo ngại an toàn như quấy rối - tấn công tình dục, bắt cóc, các định kiến xã hội, dịch vụ riêng biệt...

Mẹo đảm bảo an toàn khi phụ nữ du lịch một mình Theo People's Daily, để đảm bảo an toàn, nữ du khách cần trang bị kiến thức và một số kỹ năng cơ bản: - Thông báo trước cho người thân về điểm đến, thời gian và lịch trình di chuyển, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên. - Chọn khách sạn uy tín, tham khảo đánh giá trên mạng và tránh cơ sở lưu trú gần bến xe, bến tàu. Trước khi mở cửa phòng, cần quan sát kỹ xung quanh; không mở cửa khi có người đứng quá gần vì kẻ gian có thể lợi dụng để xông vào. Khi vào phòng, phải khóa cửa và cài xích an toàn. - Không chia sẻ lịch trình lên các diễn đàn công cộng hay mạng xã hội để tránh lộ thông tin cá nhân, dẫn đến tình huống rủi ro. Mẹo đảm bảo an toàn khi phụ nữ du lịch một mình. Ảnh: Freepik - Khi ra đường, du khách nên nghiên cứu tuyến đi trước. Việc đứng bên đường cầm bản đồ, ngó nghiêng dễ khiến bạn lọt vào tầm ngắm của kẻ trộm hoặc đối tượng lừa đảo. Hãy quan sát xung quanh thay vì cúi đầu vào điện thoại và thỉnh thoảng chủ động quay lại xem có ai bám theo hay không. Nếu cảm thấy nguy hiểm, hãy nhanh chóng di chuyển đến nơi đông người như cửa hàng, rạp chiếu phim; tuyệt đối không chạy vào ngõ nhỏ vì dễ bị chặn đường. - Không nên lên xe cùng người lạ hoặc sử dụng taxi dù. Trước khi lên xe, nên chụp lại biển số và thông tin tài xế. Trong suốt hành trình, hãy cố gắng trò chuyện điện thoại với người thân và nhắc đến vị trí hiện tại. Thay vì ngủ, nghe nhạc hay sử dụng điện thoại, du khách nên mở ứng dụng để theo dõi hướng di chuyển của tài xế.