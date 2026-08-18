Tầm nhìn panorama tại các căn penthouse phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Sun Property

Giải mã sức hút khiến giới thượng lưu lựa chọn "Nam tiến"

Sống tại trung tâm từng là ưu tiên hàng đầu, nhưng hiện nay, sự đông đúc của các phường lõi như Hòa Cường, Thanh Khê, Hải Châu đang khiến nhiều người Đà Nẵng thay đổi quan điểm. Nguy cơ ùn tắc giờ cao điểm hiện hữu khi lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng, trong khi đó, dư địa mở rộng cầu đường và các không gian xanh không còn nhiều.

Thực trạng này thúc đẩy cộng đồng trí thức, giới thượng lưu dịch chuyển để tìm kiếm không gian sống rộng rãi, đa tiện ích và gần gũi với thiên nhiên.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn - điểm tựa sinh thái đắt giá của không gian đô thị phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Trong bối cảnh đó, khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt là phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn, nhanh chóng trở thành tọa độ an cư sáng giá. Với địa thế "kề giang - cận hải" giao thoa giữa ba dòng sông Hàn, Cẩm Lệ, Đô Tỏa cùng bờ biển và danh thắng Ngũ Hành Sơn, cảnh quan nơi đây mang đến không gian sống trong lành, tốt cho sức khỏe.

Sức bật của khu Nam trung tâm còn được củng cố qua quy hoạch hạ tầng bài bản. Loạt công trình như cầu Đồng Nò 2, cầu Biện, cùng cầu Bùi Tá Hán trong tương lai và nút giao Hòa Xuân sắp được nâng cấp đang kéo khu vực này lại gần lõi trung tâm. Đặc biệt, tuyến đường sắt đô thị (LRT) Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai và đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai sẽ xóa mờ ranh giới “trung tâm - vùng ven”, gia tăng mạnh mẽ sức hút dân cư cho phía Nam.

Cầu Đồng Nò 2 vừa thông xe, rút ngắn khoảng cách từ khu Nam về trung tâm thành phố. Ảnh: Ánh Dương

Phân tích về làn sóng di dân này, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định: “Trong bối cảnh bờ biển được ưu tiên cho du lịch, khu vực dọc sườn núi và bờ sông phía Nam sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng. Đó là lý do các chủ đầu tư tìm đến đây, biến khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng thành 'điểm trũng' đón dòng khách tinh hoa”.

Cá nhân hóa không gian sống tại căn hộ penthouse

Minh chứng cho sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường địa ốc Nam trung tâm Đà Nẵng là màn "chào sân" ấn tượng từ tổ hợp 3 dự án căn hộ Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower với tỷ lệ hấp thụ cao ngay ngày đầu ra mắt.

Bộ Ba tổ hợp căn hộ Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower thu hút dòng vốn đầu tư nhờ vị trí thuận tiện kết nối. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sức hút này đến từ vị trí đắc địa của các dự án: Spana Tower nằm ngay nút giao cầu Hòa Xuân sắp được mở rộng, Cora Tower toạ lạc tại lõi đô thị Sun NeO City, còn S-Light Tower hưởng lợi từ quy hoạch cầu Bùi Tá Hán kết nối ra biển Mỹ Khê. Thêm vào đó, lợi thế được bao bọc bởi sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa kiến tạo một môi trường an cư, nghỉ dưỡng biệt lập, sinh thái.

Nổi bật trong cơ cấu sản phẩm tại các tổ hợp này là 132 căn hộ penthouse - “mã định danh” của giới tinh hoa, mang đến trải nghiệm sống khác biệt từ những “biệt thự trên không” riêng tư và xứng tầm giữa lòng phố biển.

Khác với những căn hộ tiêu chuẩn, penthouse sở hữu vị trí đắt giá nhất trên đỉnh các tòa tháp, mở ra tầm nhìn panorama ôm trọn ba dòng sông hiền hoà và những dãy núi hùng vĩ. Đặc biệt, tọa độ này còn là tấm vé VIP trọn đời để chiêm ngưỡng pháo hoa Lễ hội DIFF và các sự kiện nghệ thuật - giải trí tầm cỡ tại tổ hợp Sun Galaxy Complex trong tương lai.

Từ Ban công căn hộ penthouse, cư dân có thể thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa DIFF đầy màu sắc. Ảnh minh họa: Sun Property

Bên cạnh trải nghiệm thị giác đỉnh cao, sức hấp dẫn của bộ sưu tập penthouse mang thương hiệu Sun Group còn nằm ở đặc quyền cá nhân hóa không gian sống. Nhờ lợi thế bàn giao thô và chiều cao trần tới 7m, chủ nhân dễ dàng "may đo" không gian sống thành căn hộ loft hoặc duplex hai tầng theo phong cách và gu thẩm mỹ cá nhân. Điều này vừa nhân đôi diện tích sử dụng, vừa phân tách giữa khu vực sinh hoạt chung và chốn nghỉ ngơi riêng tư.

Chia sẻ về giá trị của dòng sản phẩm đặc biệt này, đại diện Sun Property nhận định: “Đối với cộng đồng trí thức, ngôi nhà không đơn thuần là nơi ở, mà còn phản chiếu phong cách sống và gu thẩm mỹ cá nhân. Bằng việc giới thiệu dòng sản phẩm penthouse tại khu Nam trung tâm Đà Nẵng, chúng tôi mong muốn trao quyền tối đa để mỗi khách hàng tự tay kiến tạo không gian sống đậm chất riêng”.

Hội tụ lợi thế kề sông gần biển, tầm nhìn độc bản và khả năng tùy biến thiết kế, các căn penthouse phía Nam nhanh chóng trở thành tài sản được săn đón. Khi quỹ đất nội đô cạn kiệt, việc sở hữu "dinh thự trên không" tại tâm điểm phát triển mới như Nam trung tâm Đà Nẵng không chỉ đáp ứng chuẩn sống đẳng cấp mà còn đảm bảo giá trị tích sản dài hạn.

(Nguồn: Sun Property)