Cách đây gần 1 năm, Võ Thị Như Quỳnh (SN 1999, quê Đắk Lắk) cùng chồng là Trần Đức Tài quyết định chuyển tới phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng sinh sống.

Trước đó, Quỳnh làm du lịch ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nhưng nhà ở Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) nên hằng ngày phải di chuyển giữa hai nơi với quãng đường vài chục km. Mỗi ngày đi qua phường Điện Bàn Đông, Quỳnh rất ấn tượng với khung cảnh xanh mát và bầu không khí trong lành nơi đây.

Ngôi nhà nhỏ mới xây của vợ chồng Quỳnh – Tài gây ấn tượng với thiết kế phá cách

Thấy vị trí này cũng thuận tiện, cách Hội An khoảng 7km và trung tâm TP tầm 15km, đi ra biển chỉ hơn 1,5km, cô bàn với chồng tìm mua một mảnh đất ở đây để xây nhà.

“Ngày ngày đi về, mình cảm nhận được cuộc sống nơi này rất yên bình. Sáng tràn ngập nắng vàng, chiều gió biển thổi vào mát rượi, tối lại có thể nghe tiếng sóng vỗ xa xa.

Thú thật, ban đầu vợ chồng mình không nghĩ đến chuyện mua đất. Nhưng khi thấy giá đất khu vực này vẫn còn rất 'dễ chịu' so với mặt bằng xung quanh vùng ven Đà Nẵng - Hội An, cả hai bàn nhau mua rồi xây căn nhà nhỏ.

Chúng mình mong muốn có một chốn nghỉ vừa đủ gần để đi làm, vừa đủ xa để bình yên”, Quỳnh chia sẻ.

Nhà hướng Tây nên vợ chồng Quỳnh trồng cây to ở phía trước để chắn nắng. Mỗi chiều hè, họ có thể thoải mái ngắm cảnh hoàng hôn đẹp mê

Ngôi nhà của vợ chồng Quỳnh có tổng diện tích sàn là 140m2, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng. Không gian được phân chia thành 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 bếp và 2 WC. Ngoài ra, gia chủ còn thiết kế một khu vườn sau nhà với khoảng sân rộng 40m2.

Sự đồng điệu về màu sắc, thiết kế và cách bài trí nội thất giúp không gian thêm ấm cúng, đẹp mắt

Quỳnh cho biết, ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những công trình ở phố cổ, kết hợp một chút phong cách hiện đại. Trong đó, các không gian đều được thiết kế mở để tạo sự thông thoáng và đảm bảo lấy sáng, đón gió tối đa.

“Khi bước vào nhà, mọi người sẽ không thấy vật liệu sắt thép nhiều mà chỉ cảm nhận được một tông màu nhẹ nhàng, ấm áp của gỗ và màu sơn.

Ngoài ra, vợ chồng mình cũng hạn chế sử dụng các loại vật liệu có mặt bóng”, 9X kể.

Các phòng ngủ đều được thiết kế có cửa sổ, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu

Khoảng sân nhỏ phía sau tràn ngập cây xanh và có giếng trời, giúp không gian thêm thoáng sáng

Vì sống xa bố mẹ 2 bên, lại có 2 con nhỏ nên vợ chồng chị Quỳnh lựa chọn đầu tư vào thiết bị gia dụng thông minh như máy rửa chén bát, robot hút bụi, máy giặt, máy sấy, máy pha cà phê… để có nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc gia đình.

Nội thất sắp xếp đơn giản, nữ gia chủ tạo điểm nhấn với lọ hoa, chậu cây, tranh treo tường...

Trong nhà, nội thất được bài trí tối giản nhằm tối ưu diện tích. Tuy vậy, không gian vẫn toát lên vẻ đẹp mắt nhờ những chi tiết trang trí được phối hợp ăn ý như cây xanh, tranh treo tường, bình hoa…

Nhờ đó, căn nhà không chỉ đáp ứng đầy đủ công năng mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ, thể hiện rõ cá tính và phong cách riêng của gia chủ.

Ngôi nhà trước và sau khi hoàn thiện

Gia chủ 26 tuổi tiết lộ, ngôi nhà được xây dựng từ tháng 8/2024 và hoàn thiện sau 3 tháng, tổng chi phí khoảng 1,3 tỷ đồng (đã bao gồm nội thất).

Trong quá trình thi công, họ cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết cuối năm tại địa phương. Bên cạnh đó, gia chủ phải thường xuyên hỗ trợ, giám sát đội ngũ thợ xây để đảm bảo các hạng mục được thực hiện đúng theo ý tưởng thiết kế, từ phần khung nhà cho đến từng đường nét, chi tiết nhỏ nhất.

“Ngôi nhà do vợ chồng mình tự lên ý tưởng thiết kế nên khi thi công phải túc trực liên tục cùng đội thợ để đảm bảo việc xây dựng đúng tiến độ và yêu cầu”, Quỳnh cho hay.

Không chỉ là chốn ở, ngôi nhà nhỏ còn trở thành nơi "chữa lành", giúp người mẹ trẻ yên tâm chăm sóc con cái qua những bữa cơm ấm cúng

9X cũng bày tỏ thêm, kể từ khi chuyển về sinh sống tại ngôi nhà mới, các thành viên trong gia đình thấy thoải mái, vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn. Cô thích cảm giác buổi sáng được tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên, còn chiều thong thả tưới cây, tối thoải mái ngủ vì yên tĩnh.

“Khi hoàn thiện ngôi nhà mới ở đây, chúng mình như có thêm một quê hương nên xác định phải có trách nhiệm giữ gìn và tô đẹp cho không gian sống.

Căn nhà cũng là thành quả, tâm huyết cố gắng của vợ chồng mình sau 6 năm gắn bó nên cả hai xem đó là niềm tự hào, động lực để vượt qua khó khăn”, Quỳnh tâm sự.

Ảnh: Võ Thị Như Quỳnh