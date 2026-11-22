Sáng sớm nay (22/11) Bahrain yêu cầu Iran phải chịu trách nhiệm và bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại do các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) có hành động kiên quyết.

Iran vừa tập kích hai căn cứ của Mỹ tại Bahrain. Ảnh: WANA

Hãng tin Anadolu dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bahrain viết nước này bác bỏ những lý lẽ mà Iran đưa ra để biện minh cho các cuộc tấn công, khẳng định cơ sở công nghiệp vừa bị tập kích là mục tiêu dân sự.

Bahrain cáo buộc Iran lợi dụng những tranh chấp với các quốc gia khác làm cái cớ để tấn công Bahrain, đe dọa dân thường và xâm phạm chủ quyền của nước này.

Bộ Ngoại giao Bahrain tuyên bố bảo lưu quyền tự vệ, đơn phương hoặc phối hợp với các đồng minh, vào thời điểm và địa điểm do mình lựa chọn.

Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc tấn công hôm 21/11 khiến một cơ sở công nghiệp bốc cháy, gây thiệt hại về tài sản nhưng không có người bị thương. Nhà chức trách Bahrain liên tục phát đi các cảnh báo an toàn. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết đã đánh chặn một số cuộc tấn công, song các mảnh vỡ rơi xuống vẫn gây ra một số thiệt hại nhỏ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã phá hủy 2 radar của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Riffa và Awali trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải tuyên bố này, đồng thời đưa tin về các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ tại Sheikh Isa và Juffair.