Đánh giá cấu trúc trước khi lựa chọn dáng mũi

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam - Phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám Thẩm mỹ AZ NOSE - với hơn 11 năm kinh nghiệm chia sẻ: “Nhiều khách hàng vẫn hình dung việc nâng mũi khá đơn giản: sống mũi thấp thì nâng cao, đầu mũi ngắn thì kéo dài, cánh mũi to thì thu gọn. Tuy nhiên, điều bác sĩ quan tâm trước tiên lại không phải là chiếc mũi sẽ cao thêm bao nhiêu, mà là nền mũi hiện tại có đủ khả năng nâng đỡ sự thay đổi đó hay không”.

BSCKI. Nguyễn Hoàng Nam tư vấn trực tiếp với khách hàng

Theo BS Nam, chiếc mũi là một hệ thống gồm xương, sụn và mô mềm cùng phối hợp để tạo nên hình dáng và duy trì sự ổn định. Khi muốn tăng chiều cao sống mũi, tăng độ nhô hoặc kéo dài đầu mũi, toàn bộ hệ thống này sẽ phải thích nghi với trạng thái mới. Nếu khả năng nâng đỡ tự nhiên không đáp ứng được mục tiêu phẫu thuật, tôi sẽ phải cân nhắc các giải pháp tăng cường hoặc tái cấu trúc hệ thống nâng đỡ, thay vì chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài.

Đặc điểm thường gặp trong cấu trúc mũi của người Á Đông

Trong thẩm mỹ tạo hình mũi, người Á Đông thường có một số đặc điểm giải phẫu phổ biến như: sống mũi thấp hơn, xương mũi ngắn hơn, da đầu mũi dày hơn, sụn vách ngăn và sụn đầu mũi cũng thường nhỏ hơn so với nhiều người da trắng.

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Tuy nhiên, mong muốn thẩm mỹ của nhiều khách hàng lại thường đi theo hướng ngược lại với những đặc điểm bẩm sinh này khi muốn nâng sống mũi cao hơn, tăng độ nhô hoặc kéo dài đầu mũi.

“Càng mong muốn thay đổi nhiều, yêu cầu đặt lên hệ thống nâng đỡ của chiếc mũi càng lớn. Đó là lý do trong không ít trường hợp, tôi không chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài mà còn phải cân nhắc tăng cường hoặc tái cấu trúc hệ thống nâng đỡ để phù hợp với mục tiêu phẫu thuật”, BS Nam cho biết.

Top 20 Miss Grand Vietnam 2025 Tường Vi sau 1 năm nâng mũi cấu trúc tại AZ NOSE

Nâng mũi cấu trúc đã trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng của phẫu thuật tạo hình mũi tại nhiều quốc gia châu Á. Mục tiêu của phương pháp này không đơn thuần là làm chiếc mũi cao hơn mà còn cho phép các bác sĩ chủ động xây dựng hoặc tăng cường hệ thống nâng đỡ khi nền mũi tự nhiên chưa đáp ứng đủ mức thay đổi mong muốn. Nhờ đó, các bác sĩ có nhiều lựa chọn hơn trong việc điều chỉnh chiều cao sống mũi, độ nhô hay chiều dài đầu mũi, đồng thời hướng đến sự ổn định của kết quả sau phẫu thuật.

Giải pháp nâng mũi cấu trúc phù hợp cho khách hàng Á Đông

Nâng mũi cấu trúc là tên của một kỹ thuật hoặc một gói dịch vụ cố định. Đây là cách tiếp cận trong đó các bác sĩ sẽ đánh giá toàn bộ hệ thống nâng đỡ của chiếc mũi trước khi quyết định cần gia cố ở đâu, xử lý cấu trúc nào và can thiệp đến mức độ nào.

BSCKI Nguyễn Hoàng Nam trong một ca nâng mũi cấu trúc

Theo BS Nam, điều đó cũng có nghĩa không phải tất cả người Á Đông đều được thực hiện giống nhau. Có người chỉ cần tận dụng và điều chỉnh cấu trúc sẵn có. Có người cần gia cố thêm một phần để tăng khả năng nâng đỡ. Cũng có trường hợp phải tái cấu trúc nhiều hơn do nền mũi vốn hạn chế hoặc mục tiêu thay đổi lớn hơn. Ngay cả hai khách hàng có ngoại hình khá giống nhau vẫn có thể có hai kế hoạch phẫu thuật hoàn toàn khác nhau.

“Điều chúng tôi muốn thay đổi không phải là “mũi người Á Đông” nói chung, mà là chiếc mũi của từng khách hàng. Cùng được gọi là nâng mũi cấu trúc, nhưng chỉ định, mức độ can thiệp và cách tạo hình có thể rất khác nhau”, BS Nam nhấn mạnh.

Hướng tới sự hài hòa với tổng thể khuôn mặt

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, một chiếc mũi đẹp không được quyết định bởi việc cao bao nhiêu hay giống một hình mẫu nào đó. Điều quan trọng là sự cân đối với toàn bộ khuôn mặt và khả năng duy trì kết quả ổn định theo thời gian.

Chị T.Th. sau 3 tháng nâng mũi cấu trúc tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE

Trước khi quyết định phương pháp phẫu thuật, bác sĩ thẩm mỹ sẽ đánh giá đồng thời nhiều yếu tố như chất lượng da, độ đàn hồi của mô mềm, sự phát triển của sụn đầu mũi, sụn vách ngăn, nền xương mũi, cũng như sự hài hòa với trán, môi và cằm. Những yếu tố này quyết định mức độ thay đổi phù hợp ở từng người.

“Cá nhân hóa không phải là một xu hướng mà là nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật tạo hình mũi nói riêng, và thẩm mỹ nói chung. Với người Á Đông, điều quan trọng là lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nền giải phẫu của từng người. Khi cấu trúc được đánh giá đúng và xử lý phù hợp, chiếc mũi không chỉ đẹp mà còn có cơ hội duy trì sự ổn định lâu dài”, BS CKI. Nguyễn Hoàng Nam khẳng định.

(Nguồn: Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ AZ NOSE)