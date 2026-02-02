‘Gương đối diện giường, đi viện quanh năm’

Câu nói này được lưu truyền trong dân gian và đến nay vẫn xuất hiện trong các lời khuyên về bố trí phòng ngủ.

Nghe qua tưởng chừng mê tín. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ không gian sống và khoa học giấc ngủ, lời dặn này hoàn toàn không vô căn cứ.

Trước hết, trong quan niệm dân gian, gương là vật có khả năng phản chiếu mạnh, dễ làm xáo trộn trường khí trong phòng. Khi đặt đối diện giường ngủ, nơi con người nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng, gương bị cho là gây tán khí, khiến tinh thần bất an, dễ giật mình, ngủ không sâu.

Bỏ qua yếu tố tâm linh, khoa học hiện đại cũng đưa ra những lý giải rất thực tế. Con người khi ngủ thường trải qua nhiều chu kỳ tỉnh - mơ - thức.

Theo phong thủy và khoa học giấc ngủ, gương đặt đối diện giường có thể gây giật mình, mất ngủ và ảnh hưởng đến tinh thần. Ảnh: Baidu

Ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, não bộ chưa kịp xử lý thông tin một cách lý trí. Việc bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh chuyển động trong gương, dù đó là chính mình, vẫn có thể kích hoạt phản xạ sợ hãi bản năng.

Chỉ một khoảnh khắc giật mình cũng đủ làm nhịp tim tăng, thần kinh căng thẳng và phá vỡ giấc ngủ. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể có thể rơi vào trạng thái ngủ chập chờn, mệt mỏi kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Không chỉ vậy, gương còn có đặc tính phản xạ ánh sáng. Khi đặt đối diện giường, gương dễ hắt lại ánh đèn, ánh trăng hoặc ánh sáng từ bên ngoài, khiến phòng ngủ không đủ tối. Điều này đi ngược lại nguyên tắc quan trọng của giấc ngủ sâu: không gian yên tĩnh và ánh sáng thấp.

Đối với những gia đình đã lỡ đặt gương đối diện giường, có thể hóa giải bằng những cách rất đơn giản: xoay gương sang hướng khác, dùng gương cánh tủ có thể đóng lại hoặc che gương khi ngủ.

Đầu giường quay hướng nào mới tốt?

Rất nhiều người cho rằng đầu giường nên quay về hướng Nam hoặc Bắc để “thuận từ trường Trái đất”, giúp khí huyết lưu thông và ngủ ngon hơn. Nghe qua có vẻ khoa học nhưng thực tế lại không có cơ sở rõ ràng.

Đầu tiên, cực từ của Trái đất và cực địa lý không hoàn toàn trùng khớp mà luôn thay đổi theo thời gian. Từ trường Trái đất cũng cực kỳ yếu và khó có khả năng tạo ra tác động đáng kể lên giấc ngủ con người.

Phòng ngủ nên hạn chế ánh sáng phản xạ và vật dụng gây kích thích, ưu tiên không gian yên tĩnh để đảm bảo giấc ngủ sâu. Ảnh: Baidu

Một yếu tố khác, cơ thể con người vốn đã tự thích nghi với môi trường tự nhiên từ hàng nghìn năm. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học đáng tin cậy nào chứng minh rằng hướng đầu giường quyết định chất lượng giấc ngủ.

Thực tế, không tồn tại một “hướng ngủ chuẩn” cho tất cả mọi người. Hướng đầu giường phù hợp nhất thường là hướng mà người ngủ cảm thấy thoải mái, an tâm và quen thuộc.

Ngoài cảm giác cá nhân, bố cục không gian phòng ngủ cũng đóng vai trò quan trọng. Đầu giường nên đặt ở vị trí chắc chắn, không bị cửa ra vào hay lối đi chiếu thẳng vào.

Việc thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày, như gần ổ cắm điện, ánh sáng dịu, không bị gió lùa, đôi khi còn thiết thực hơn nhiều so với việc chạy theo một hướng lý tưởng nào đó.

Trong cuộc sống hiện đại, sự tiện nghi và cảm giác dễ chịu mới là yếu tố quyết định một giấc ngủ ngon.

Thay vì quá lo lắng chuyện quay giường hướng nào, nhiều chuyên gia cho rằng những vật dụng đặt ở đầu giường mới là nguyên nhân âm thầm gây mất ngủ.

Trước hết là điện thoại và các thiết bị điện tử. Ánh sáng xanh từ màn hình làm rối loạn quá trình tiết hormone melatonin - hormone điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Không chỉ vậy, tin nhắn, thông báo, mạng xã hội khiến não bộ luôn trong trạng thái kích thích, khó thả lỏng.

Tiếp đến là sách vở, hồ sơ, tài liệu công việc. Dù vô hại về mặt vật lý, nhưng về tâm lý, chúng liên tục nhắc nhở người dùng về trách nhiệm và áp lực còn dang dở. Phòng ngủ vì thế mất đi chức năng nghỉ ngơi thuần túy.

Ngoài ra, đèn ngủ quá sáng hoặc mùi hương quá nồng cũng là những tác nhân gây nhiễu giấc ngủ. Ánh sáng mạnh kích thích hệ thần kinh, còn mùi hương gắt dễ gây khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến đường hô hấp khi phòng ngủ đóng kín.

Cuối cùng, một phòng ngủ tốt không nằm ở việc áp dụng bao nhiêu nguyên tắc phong thủy mà ở chỗ giúp người ngủ cảm thấy an toàn, thư giãn và thực sự được nghỉ ngơi. Khi loại bỏ được những yếu tố gây giật mình và kích thích, giấc ngủ tự khắc sẽ cải thiện.

