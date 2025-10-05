TPHCM đang ghi nhận tín hiệu tích cực trong tổ chức giao thông khi 14 giao lộ trọng điểm được kẻ vạch mắt võng, tạo làn rẽ phải liên tục, giúp giảm ùn tắc và hạn chế phương tiện dừng chờ đèn đỏ.

Các vị trí triển khai gồm những nút giao thường xuyên kẹt xe như Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur - Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, Cộng Hoà - 18E,...

Việc kẻ vạch đã phát huy hiệu quả bước đầu, giúp dòng xe rẽ phải lưu thông thuận lợi hơn, giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Nhiều người đã chủ động dừng xe phía sau vạch, chừa lối cho phương tiện rẽ phải.

Tại giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, làn rẽ phải liên tục kết hợp với vạch mắt võng giúp phương tiện lưu thông không phải dừng chờ đèn đỏ, hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm. Trước đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng dồn ứ, đặc biệt với xe máy. Sau khi điều chỉnh hạ tầng, giao thông trở nên thông thoáng, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể.

Tương tự, tại giao lộ Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng, làn rẽ phải được áp dụng từ tháng 5.

Tuy nhiên, tình trạng xe dừng đèn đỏ chắn lối rẽ vẫn diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm. Theo quy định, người điều khiển ôtô không tuân thủ hiệu lệnh, biển báo, vạch kẻ đường bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; mức phạt với xe máy là 200.000 đến 400.000 đồng.

Đặc biệt, tình trạng kẹt xe mỗi khi trời mưa đã thuyên giảm nhờ việc kẻ vạch mắt võng tại các giao lộ trọng điểm.

Song song với điều chỉnh hạ tầng cho phương tiện, hệ thống đèn tín hiệu dành cho người đi bộ tại nhiều tuyến đường trung tâm phường Bến Nghé giúp người đi bộ sang đường an toàn hơn, đồng thời góp phần điều tiết giao thông hợp lý.

Hệ thống đèn LED hai màu xanh - đỏ được lắp âm dưới mặt vỉa hè, kết nối trực tiếp với đèn tín hiệu giao thông. Nút bấm được tích hợp trên trụ đèn giao thông. Khi người đi bộ nhấn nút, đèn giao thông chuyển từ chớp vàng sang xanh khoảng 30 giây, sau đó chuyển đỏ trong khoảng 20 giây để người đi bộ sang đường, rồi trở lại trạng thái ban đầu.

Ghi nhận tại giao lộ đường Lê Lợi, nhiều người dân và du khách đã chủ động sử dụng hệ thống này để qua đường an toàn hơn.