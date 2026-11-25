Trẻ tìm đến AI một phần vì không phải đối diện với những phản ứng như phán xét, trách móc từ cha mẹ. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn né tránh, ngại ngùng khi trò chuyện với con về giới tính và sức khỏe sinh sản.

Tại tọa đàm Cha mẹ thời AI: Giúp con hiểu đúng về giới tính và sức khỏe sinh sản do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức ngày 25/11, Tiến sĩ Đinh Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, cho hay quan niệm e ngại việc giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho con là "vẽ đường cho hươu chạy" không còn phù hợp. Thay vào đó, cha mẹ cần thay đổi phương pháp tiếp cận, đồng hành và định hướng để con tìm hiểu kiến thức phù hợp với lứa tuổi giữa "đại dương" thông tin trên AI và mạng xã hội.

Trẻ ngại hỏi cha mẹ, dễ tìm đến AI

TS Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), cho rằng công nghệ làm thay đổi cách tiếp cận thông tin nhưng nhu cầu được lắng nghe, giải thích và tư vấn phù hợp với hoàn cảnh cá nhân vẫn rất lớn. Có thông tin chưa đồng nghĩa với việc trẻ đã hiểu đúng hoặc biết cách áp dụng vào trường hợp của mình.

Bà cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở sự ngại ngùng của trẻ mà chính là tâm lý né tránh từ phụ huynh. Nhiều cha mẹ vừa muốn trao đổi vừa sợ con đặt câu hỏi vì không biết giải đáp sao cho dễ hiểu và phù hợp.

Chuyên gia truyền thông Đinh Trần Tuấn Linh cho rằng một trong những lý do khiến trẻ tìm đến AI trước cha mẹ là các em ít phải đối diện với phán xét, trách móc, khó chịu hay thất vọng. Khi cảm thấy có thể nói mà không bị đánh giá, trẻ thường dễ chia sẻ hơn.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hiền Đỗ

Thực tế, những khoảng trống trong kiến thức và thực hành sức khỏe sinh sản ở thanh thiếu niên vẫn đáng lưu ý. Bộ Y tế cho biết, năm 2024, tỷ suất sinh con ở vị thành niên là 30 trẻ sinh sống/1.000 phụ nữ. Tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình là 18,7, nhưng chỉ khoảng 54% sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ đầu tiên.

Việc tiếp cận thông tin và dịch vụ cũng còn nhiều rào cản. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vị thành niên, thanh niên biết địa chỉ cung cấp dịch vụ thân thiện, có chất lượng còn thấp, dưới 20-30%.

Cha mẹ cần cởi mở, hướng dẫn con kiểm chứng thông tin

Để tháo gỡ rào cản trong giáo dục giới tính tại gia đình, TS Hoàng Tú Anh khuyến nghị cha mẹ chủ động trang bị kiến thức nền tảng và cởi mở với những câu hỏi của con. Thực tế, nhiều khi trẻ đặt câu hỏi không phải vì chưa biết mà để xác nhận lại thông tin hoặc thăm dò xem cha mẹ có thực sự cởi mở với chủ đề này hay không.

Phụ huynh nên lựa chọn thời điểm, không gian riêng tư phù hợp. Thay vì tạo ra những cuộc nói chuyện trịnh trọng dễ gây áp lực, cha mẹ có thể tận dụng khoảng thời gian chở con đi học, đi chơi để trò chuyện.

Trong thời đại AI, việc con cái tiếp cận tri thức nhanh và biết nhiều hơn cha mẹ là điều bình thường. Vì vậy, phụ huynh không nên tự tạo áp lực phải biết tất cả mọi thứ. Khi chưa có câu trả lời, cha mẹ có thể thẳng thắn thừa nhận để cùng con tìm hiểu.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh tập thói quen yêu cầu AI trích dẫn nguồn khi trả lời. Cha mẹ cần tự thực hành và hướng dẫn con yêu cầu cung cấp đường dẫn nguồn để kiểm tra thông tin đến từ đâu, có phải kiến thức từ những công trình khoa học uy tín hay không.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần duy trì đối thoại để hiểu cách con tiếp nhận thông tin. Cùng một nội dung khoa học nhưng tác động tâm lý lên mỗi đứa trẻ có thể khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng cởi mở hay khắt khe của từng gia đình.

"Điều quan trọng nhất không chỉ là kiểm chứng nguồn tin, mà cha mẹ phải duy trì sự kết nối để luôn hỏi lại con: 'Con nghĩ gì về điều này?', 'Nếu gặp tình huống đó con sẽ xử lý ra sao?'. Chỉ khi lắng nghe được cách con tiếp nhận thông tin, cha mẹ mới kịp thời uốn nắn và đồng hành cùng con an toàn", TS Tú Anh chia sẻ.